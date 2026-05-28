28 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la DGE se prepara para jugar su propio partido en las aulas

La DGE implementará actividades especiales durante el Mundial 2026, con propuestas de Lengua, Matemática, Educación Física y uso de Inteligencia Artificial.

Mundial 2026: la DGE se prepara para jugar su propio partido en las aulas. Imagen creada con IA

Mundial 2026: la DGE se prepara para jugar su propio partido en las aulas. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y las escuelas mendocinas también se preparan para jugar su propio partido. La Dirección General de Escuelas diseñó actividades pedagógicas para que el entusiasmo por la máxima competencia del fútbol también se convierta en una herramienta de aprendizaje estratégico dentro de las aulas.

La iniciativa, que considera junio como “el mes del Mundial” -desde el 11 de junio hasta el 19 de julio-, incluirá actividades destinadas a alumnos de nivel Inicial, Primario y Secundario de las distintas modalidades educativas de la provincia de Mendoza.

Según adelantaron a Sitio Andino, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar, las propuestas incluirán actividades vinculadas a distintas áreas curriculares, entre ellas: Lengua y Alfabetización, Matemática, Educación Física, Educación Artística y Tecnología.

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mundial en las aulas de mendoza
Mundial 2026: el plan de la DGE para trabajar en las aulas durante el encuentro deportivo.

Mundial 2026: el plan de la DGE para trabajar en las aulas durante el encuentro deportivo.

Mundial 2026: cuentos, relatos y Galeano en las aulas

En Lengua, las actividades planteadas estarán minuciosamente adaptadas según el nivel educativo de los alumnos:

  • En el nivel Primario: los estudiantes crearán cuentos y poesías inspirados en el fútbol, con el claro objetivo de generar clases más dinámicas, motivadoras y lúdicas. La intención es que los chicos puedan desarrollar su creatividad y sus habilidades de escritura a partir de un tema sumamente cercano a sus propios intereses cotidianos.
  • En el nivel Secundario: el trabajo áulico se apoyará en la lectura y escucha crítica de textos seleccionados del libro El hincha, del célebre escritor uruguayo Eduardo Galeano. Además, se incorporarán prácticas vinculadas al lenguaje oral y a la comunicación interactiva, tales como el relato de partidos en tiempo real, la organización de conferencias de prensa simuladas y ejercicios de expresión pública, replicando el formato de transmisiones deportivas y comentarios futbolísticos profesionales.
mundial en las escuelas
En Lengua, los estudiantes del Primario crearán sus propios cuentos futbolísticos. Imagen creada con IA

En Lengua, los estudiantes del Primario crearán sus propios cuentos futbolísticos. Imagen creada con IA

Matemática y Física: simuladores y fórmulas dentro de una cancha

La propuesta pedagógica también incluye actividades rigurosas destinadas a las asignaturas de Matemática y Física para los estudiantes del ciclo Secundario.

En este caso, la Coordinación de EDUTEC desarrolló juegos y aplicaciones específicas que estarán disponibles de forma directa en el portal educativo provincial.

A través de estas plataformas, los alumnos podrán aplicar conceptos geométricos y fórmulas complejas de Física mediante simuladores digitales ubicados dentro de escenarios deportivos, utilizando de manera virtual canchas de fútbol y trayectorias de pelotas de distintas disciplinas. La intención de la cartera educativa es trasladar conceptos científicos que suelen parecer abstractos hacia experiencias mucho más visuales y perceptibles.

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La propuesta también incluye actividades rigurosas destinadas a Matemática y Física, para los estudiantes del Secundario.

La propuesta también incluye actividades rigurosas destinadas a Matemática y Física, para los estudiantes del Secundario.

Inteligencia artificial para crear canciones mundialistas

Tal como anticipó este medio, semanas atrás, uno de los puntos más novedosos de la agenda escolar aparece en el área de Tecnología con la incorporación del uso de la Inteligencia Artificial.

A través de entornos digitales guiados como FlexFlix, los estudiantes de escuelas Secundarias utilizarán herramientas de IA para crear canciones de aliento y poemas originales.

La propuesta prevé que los establecimientos educativos puedan compartir esas producciones en común y convertirlas en experiencias colectivas e institucionales durante las jornadas que coincidan directamente con los partidos de la Selección Argentina.

Himno nacional argentino - 245054

Todos juegan: árbitros, narradores y cronometristas

En Educación Física, la propuesta va mucho más allá del rol tradicional del jugador dentro del campo de juego. El programa busca ampliar la mirada sobre el deporte y comprenderlo en su total dimensión como un fenómeno social, normativo y geopolítico.

Bajo esta premisa, los estudiantes podrán desempeñarse como árbitros, cronometristas oficiales, veedores técnicos y narradores deportivos en un esquema de actividades interdisciplinarias.

A partir de allí, se trabajarán de forma paralela los aspectos culturales, históricos y sociales de los diferentes países participantes del certamen global. Con la pelota como la excusa ideal, la DGE busca llevar el Mundial a las aulas y transformar un fenómeno global en una oportunidad neta de aprendizaje.

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