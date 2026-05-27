27 de mayo de 2026
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Marcelo D'Agostino

Nuevo planteo de la querella en la causa contra Marcelo D'Agostino

La abogada de la denunciante de Marcelo D'Agostino hizo un importante planteo en la causa por violencia de género.

Apertura año judicial 2023, dagostino.jpg
Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

La investigación judicial que involucra al ex subsecretario de Justicia de la Provincia de Mendoza, Marcelo D'Agostino, sumó este martes un nuevo capítulo luego de que la abogada de la denunciante presentara un pedido de “pronto despacho” para denunciar demoras en el avance de la causa y exigir la designación urgente de un nuevo magistrado.

La presentación fue realizada por la letrada María Elena Quintero ante la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), donde reclamó que se realice “sin más dilaciones” el sorteo de un juez subrogante tras la salida de la magistrada que intervenía en el expediente desde el pasado 14 de mayo.

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Según sostuvo la abogada, desde esa fecha la causa permanece sin “juez natural”, situación que altera el normal desarrollo del proceso judicial y afecta garantías fundamentales de la denunciante. En el escrito, además, rechazó la posibilidad de que se nombre un conjuez por fuera del sistema ordinario de sorteo.

Los detalles de la causa contra Marcelo D'Agostino por violencia de género

Quintero remarcó que el expediente involucra a un ex funcionario de alto rango de la Provincia de Mendoza y advirtió sobre la “asimetría de poder” entre el denunciado y la víctima. En ese contexto, pidió extremar los controles institucionales y garantizar “la máxima transparencia” en la designación del nuevo magistrado.

La representante legal también invocó la necesidad de aplicar perspectiva de género, al señalar que el Estado tiene obligaciones reforzadas en investigaciones vinculadas a violencia de género. Según indicó, las demoras administrativas podrían derivar en una situación de “desprotección judicial” para la denunciante.

En el planteo, la abogada citó artículos del Código Procesal Penal y de la Ley 9666, normas que exigen celeridad, continuidad y transparencia en la asignación de magistrados.

Por eso, reclamó que en un plazo máximo de 24 horas se regularice la situación mediante el sorteo de un nuevo juez perteneciente al fuero penal colegiado.

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