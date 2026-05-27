Milagro tras un accidente vial: lo atropelló un colectivo y se salvó

Un grave accidente vial se registró durante la mañana de este martes en el departamento de San Martín, cuando un colectivo embistió a un peatón que cruzaba por la senda peatonal, por lo que el hombre sufiró heridas de consideración, quedando internado en el hospital Perrupato.

El siniestro ocurrió cerca de las 9.05 en la intersección de Boulogne Sur Mer y calle Las Heras , en San Martín, según informó la Policía de Mendoza.

Un camión desbarrancó en Ruta 7 y el chofer murió tras perder el control en una peligrosa curva

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El vehículo involucrado fue un colectivo Mercedes Benz de la empresa Nueva Generación, interno 37, conducido por un hombre de 44 años identificado como S.R.M.

Grave accidente vial en San Martín: un peatón embestido por un colectivo

De acuerdo con las actuaciones policiales, el transporte circulaba por avenida Leandro Alem de Este a Oeste y, al girar hacia el Sur por calle Las Heras, atropelló a una persona que cruzaba la arteria por la senda peatonal.

Como consecuencia del impacto, el jubilado sufrió politraumatismos y debió ser asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que posteriormente lo trasladó al Hospital Perrupato para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 12°, Policía Vial y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del hecho.

Además, se informó que el conductor del colectivo fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.