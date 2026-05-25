Impactante accidente vial en Maipú: chocó contra un árbol y está grave

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Por Sitio Andino Policiales







Durante la madrugada de este lunes, una conductora protagonizó un impactante accidente vial en Maipú. El hecho ocurrió sobre carril El Resplandor, antes de llegar a Ruta 50. A continuación, te contamos en detalle todo lo sucedido en el hecho.

Cómo fue el fuerte accidente vial en Maipú que dejó a una mujer gravemente herida Según la información oficial, personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado intervinieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un grave accidente vial protagonizado por un Peugeot 307, el cual había impactado contra un árbol en la zona.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y médicos asistieron a una mujer que se encontraba inconsciente dentro del vehículo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde fue diagnosticada con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

En el hecho intervino la Oficina Fiscal correspondiente a la jurisdicción.