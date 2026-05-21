21 de mayo de 2026
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Accidente vial

Grave accidente vial en Luján de Cuyo con alcoholemia positiva

Un hombre protagonizó un accidente vial en Luján de Cuyo y en el control de alcoholemia arrojó resultado positivo.

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este jueves.

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este jueves.

 Por Pablo Segura

Un conductor alcoholizado protagonizó en la madrugada de este jueves un nuevo accidente vial en Luján de Cuyo y ahora deberá afrontar un proceso contravencional que derivará en una multa millonaria, además de las sanciones previstas por la legislación mendocina.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 5.19, sobre Ruta 40 y calle Olavarría, en jurisdicción de la Comisaría 48°, en Luján de Cuyo.

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Los policías que trabajaron en el lugar asistieron al conductor y luego, al realizar el control de alcoholemia, el mismo arrojó un resultado de 1,28 gramos de alcohol en sangre.

Grave accidente vial en Luján de Cuyo con alcoholemia positiva

Efectivos de la Policía de Mendoza que realizaban patrullajes preventivos detectaron un automóvil Volkswagen Senda detenido tras haber impactado contra el guardarraíl.

El conductor fue identificado como Eduardo Diego Cabañez, de 48 años, domiciliado en Luján de Cuyo. Según relató a los uniformados, circulaba de Norte a Sur cuando se habría quedado dormido al volante, perdiendo el dominio del vehículo y chocando contra la contención metálica.

Tras el hecho, personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al hombre en el lugar y constató que presentaba un traumatismo facial, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Sin embargo, el dato más relevante surgió luego del control de alcoholemia. El test realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido por la normativa vigente en Mendoza.

Debido a esta situación, además de las actuaciones judiciales correspondientes, el automovilista deberá afrontar un proceso contravencional por conducir alcoholizado. Las sanciones incluyen una elevada multa económica, inhabilitación para manejar y posibles medidas accesorias previstas por la ley.

En el procedimiento trabajó también Policía Científica, mientras que tomó intervención la Oficina Fiscal de jurisdicción.

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