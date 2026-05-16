Impactante choque y explosión en Bangkok: un tren embistió a un colectivo y dejó al menos 8 muertos

Se levantó un importante operativo en la zona. La cifra de víctimas fatales podría ascender.

Un violento choque entre un tren de carga y un colectivo de pasajeros dejó al menos 8 muertos y 25 heridos este sábado en Bangkok , en un hecho que conmociona a la capital de Tailandia .

El accidente ocurrió durante la tarde en una zona céntrica de la ciudad y provocó un incendio de gran magnitud acompañado por explosiones , lo que complicó las tareas de rescate.

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El siniestro se registró alrededor de las 15.40 (hora local; 3.40 hora argentina) en la transitada avenida Asok-Din Daeng , cerca de la estación ferroviaria de Makkasan.

Según los primeros reportes, un tren de carga impactó de lleno contra un colectivo de dos pisos, que quedó aplastado contra una columna de una autopista elevada.

Producto del impacto, se desató un fuego intenso que consumió el vehículo, mientras se escuchaban explosiones intermitentes, presuntamente vinculadas a otros vehículos involucrados.

Embed WATCH: Multiple fatalities after train slams into bus sparking fiery crash at Makkasan Railway Bangkok, Thailand pic.twitter.com/Bg6nF9IS3E — Rapid Report (@RapidReport2025) May 16, 2026

Víctimas y operativo de emergencia en Bangkok

Las autoridades confirmaron que las ocho víctimas fatales eran pasajeros del colectivo, mientras que unas 25 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona.

Equipos de bomberos y rescate trabajaron durante horas para controlar el incendio, evacuar a los heridos y recuperar cuerpos atrapados entre los restos calcinados. En un primer momento, el número de fallecidos era menor, pero el hallazgo de más cuerpos dentro del colectivo elevó la cifra final.

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Un cruce peligroso y bajo investigación

El lugar del accidente es conocido por ser un punto conflictivo, con antecedentes de incidentes y situaciones de riesgo. Las primeras hipótesis indican que el tránsito intenso podría haber dejado al colectivo detenido sobre las vías, lo que habría derivado en el impacto.

No obstante, las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar el funcionamiento de las señales, la conducta de los conductores y posibles fallas mecánicas.

El área permanece acordonada mientras continúan las pericias sobre lo que ya es considerado uno de los accidentes ferroviarios más graves en Bangkok de los últimos años.