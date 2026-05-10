10 de mayo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Robo de ganado en General Alvear: persecución a cuatreros, un vuelco y tres detenidos

Un productor rural denunció un caso de abigeato agravado y comenzó una persecución. Entre los detenidos hay un efectivo con baja en trámite.

Durante la persecución em General Alvear, la camioneta de la víctima volcó.

Durante la persecución em General Alvear, la camioneta de la víctima volcó.

Foto: Gentileza a Medios Andinos.
Por Sitio Andino Policiales

Un nuevo caso de abigeato agravado movilizó a las fuerzas de seguridad en General Alvear durante la noche del sábado, luego de que un productor rural denunciara el robo de animales y comenzara una persecución por cuenta propia. El hecho ocurrió cerca de las 22:13 en inmediaciones de la Ruta 184, en el paraje Soitué.

Un llamado al 911 alertó que la víctima, identificada como R.C., perseguía a los presuntos responsables de un hecho de cuatrerismo en Villa Atuel. Los sospechosos se desplazaban inicialmente en una Toyota Hilux blanca desde Soitué en dirección a Jaime Prats.

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A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Rural montaron un control sobre la Ruta 184 y comenzaron una intensa persecución para dar con los acusados. En medio del procedimiento, la camioneta Ford Ranger en la que circulaba el damnificado volcó. Tanto el conductor como su acompañante debieron ser asistidos tras el accidente, aunque se encontraban fuera de peligro.

detenidos abigeato general alvear
Los tres detenidos e imputados por el caso de abigeato agravado en General Alvear.

Los tres detenidos e imputados por el caso de abigeato agravado en General Alvear.

Identificaron e imputaron a los autores del delito: uno de ellos es policía

De acuerdo con el relato brindado por los ocupantes del vehículo siniestrado, ambos lograron señalar a los supuestos autores del robo e incluso indicaron que uno de ellos sería un efectivo policial.

Minutos más tarde, personal policial interceptó un Ford Focus blanco en el que viajaban tres hombres identificados como J.A., E.G. y D.M.E., este último un policía, de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), con baja en trámite. Los tres fueron detenidos y trasladados a sede judicial por disposición del Ayudante Fiscal interviniente.

La causa quedó caratulada como abigeato agravado, mientras avanza la investigación para determinar el grado de participación de cada imputado.

Con información de María José Aguas, Medios Andinos.

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