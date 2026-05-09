María Guadalupe Pérez Olmos, la sancarlina elegida Embajadora Nacional de la Ganadería

En General Alvear, María Guadalupe Pérez Olmos fue elegida Embajadora Nacional de la Ganadería en la 45° edición del evento.

La joven sancarlina de tan solo 25 años que conquistó los corazones de todos los presentes se encuentra cursando la carrera de abogacía. Su elección no es solo un reconocimiento a su belleza, sino un homenaje a la fuerza y al compromiso de una generación que mira hacia el futuro con determinación y esperanza.

Detrás de su corona late un propósito que la distingue. Su proyecto, "Agua que da vida", nació del convencimiento de que el recurso más preciado del planeta merece ser cuidado desde las aulas y las instituciones. A través de herramientas de información y concienciación, María Guadalupe trabaja para que niños, jóvenes y adultos comprendan que el uso eficiente y responsable del agua no es una opción, sino una responsabilidad compartida. En ella, el presente y el futuro de las zonas áridas encontraron una voz.

Embajadoras de la fiesta La elección es una tradición que se mantiene desde 1991, año en el que Stella Montoya fue coronada como Reina Provincial del Ternero Mendocino. Con el paso del tiempo, el certamen incorporó cambios significativos, tanto en el nombre del título -que pasó de reina a embajadora- como en la modalidad de selección.

Para definir a la representante 2026, las 9 candidatas que se presentaron fueron evaluadas por un jurado integrado de autoridades provinciales, municipales y embajadoras con mandato cumplido. Embed - PEREZ OLMOS, María Guadalupe | San Carlos