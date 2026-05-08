8 de mayo de 2026
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Fiesta Nacional de la Ganadería

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026: estas son las candidatas a Embajadora Nacional

La mayor celebración del oeste argentino no solo ofrece shows y gastronomía regional, sino que también se prepara para elegir esta noche a su nueva representante.

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026: estas son las candidatas a Embajadora Nacional

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Foto: Fiesta Nacional de la Ganadería
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Quiénes son las candidatas de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026

Desde las 22 de este viernes 8 de mayo, el predio ferial ubicado sobre Ruta Nacional 188 y Calle 7 será escenario de una de las noches más esperadas del evento, cuando las representantes departamentales busquen convertirse en la nueva embajadora de la celebración más importante del oeste argentino.

La elección es una tradición que se mantiene desde 1991, año en el que Stella Montoya fue coronada como Reina Provincial del Ternero Mendocino. Con el paso del tiempo, el certamen incorporó cambios significativos, tanto en el nombre del título -que pasó de reina a embajadora- como en la modalidad de selección.

Para definir a la representante 2026, las candidatas serán evaluadas por un jurado integrado por autoridades provinciales, municipales y embajadoras con mandato cumplido. Durante la instancia de evaluación, deberán demostrar conocimientos sobre la actividad ganadera, además de habilidades en oratoria, cultura y danzas folklóricas, entre otros aspectos.

Como parte del proceso, cada participante también deberá presentar un proyecto comunitario o social destinado a un espacio específico y con posibilidades concretas de implementación.

1 - La Paz

Milagros Quiroga - 18 años

Proyecto: “EL VALOR DEL BUEN MANEJO“

Milagros Quiroga - La Paz - Fiesta de la Ganadería

2 - Luján de Cuyo

Dulce María Weaver - 20 años

Proyecto: “AMADRINADOS”

Dulce María Weaver - Luján de Cuyo - Fiesta de la Ganadería

3 - Rivadavia

Abril Orosco Castro - 25 años

Proyecto: “RAÍCES GANADERAS, DEL CAMPO AL AULA”

Abril Orosco Castro - Rivadavia - Fiesta de la Ganadería

5 - San Carlos

María Guadalupe Pérez Olmos - 25 años

Proyecto: “AGUA QUE DA VIDA”

María Guadalupe Pérez Olmos - San Carlos - Fiesta de la Ganadería

6 - Lavalle

Tania Ivon Astudillo Torres - 21 años

Proyecto: “FORTALECIMIENTO DEL FRIGORÍFICO MUNICIPAL CAPRINO DE LAVALLE”

Tania Ivon Astudillo Torres - Lavalle - Fiesta de la Ganadería

7 -San Rafael

Julieta Abigail Romero - 22 años

Proyecto: ”RAÍCES SANAS, HORIZONTE CLARO”

Julieta Abigail Romero - San Rafael - Fiesta Nacional de la Ganadería

8 - Santa Rosa

Paula Belén Salomón - 21 años

Proyecto: “RAÍCES GANADERAS”

Paula Belén Salomón - Santa Rosa - Fiesta de la Ganadería

9 -General Alvear

Antonella Lucia Pallazzolo - 21 años

Proyecto: “IMPLEMENTACION DE JUEGOS Y ACTIVIDADES EN ESCUELAS RURALES”

Antonella Lucia Pallazzolo - General Alvear - Fiesta de la Ganadería

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