Fiesta Nacional de la Ganadería 2026: estas son las candidatas a Embajadora Nacional

Quiénes son las candidatas de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026
Desde las 22 de este viernes 8 de mayo, el predio ferial ubicado sobre Ruta Nacional 188 y Calle 7 será escenario de una de las noches más esperadas del evento, cuando las representantes departamentales busquen convertirse en la nueva embajadora de la celebración más importante del oeste argentino.
La elección es una tradición que se mantiene desde 1991, año en el que Stella Montoya fue coronada como Reina Provincial del Ternero Mendocino. Con el paso del tiempo, el certamen incorporó cambios significativos, tanto en el nombre del título -que pasó de reina a embajadora- como en la modalidad de selección.
Para definir a la representante 2026, las candidatas serán evaluadas por un jurado integrado por autoridades provinciales, municipales y embajadoras con mandato cumplido. Durante la instancia de evaluación, deberán demostrar conocimientos sobre la actividad ganadera, además de habilidades en oratoria, cultura y danzas folklóricas, entre otros aspectos.
Como parte del proceso, cada participante también deberá presentar un proyecto comunitario o social destinado a un espacio específico y con posibilidades concretas de implementación.
1 - La Paz
Milagros Quiroga - 18 años
Proyecto: “EL VALOR DEL BUEN MANEJO“
Milagros Quiroga - La Paz - Fiesta de la Ganadería
2 - Luján de Cuyo
Dulce María Weaver - 20 años
Proyecto: “AMADRINADOS”
Dulce María Weaver - Luján de Cuyo - Fiesta de la Ganadería
3 - Rivadavia
Abril Orosco Castro - 25 años
Proyecto: “RAÍCES GANADERAS, DEL CAMPO AL AULA”
Abril Orosco Castro - Rivadavia - Fiesta de la Ganadería
5 - San Carlos
María Guadalupe Pérez Olmos - 25 años
Proyecto: “AGUA QUE DA VIDA”
María Guadalupe Pérez Olmos - San Carlos - Fiesta de la Ganadería
6 - Lavalle
Tania Ivon Astudillo Torres - 21 años
Proyecto: “FORTALECIMIENTO DEL FRIGORÍFICO MUNICIPAL CAPRINO DE LAVALLE”
Tania Ivon Astudillo Torres - Lavalle - Fiesta de la Ganadería
7 -San Rafael
Julieta Abigail Romero - 22 años
Proyecto: ”RAÍCES SANAS, HORIZONTE CLARO”
Julieta Abigail Romero - San Rafael - Fiesta Nacional de la Ganadería
8 - Santa Rosa
Paula Belén Salomón - 21 años
Proyecto: “RAÍCES GANADERAS”
Paula Belén Salomón - Santa Rosa - Fiesta de la Ganadería
9 -General Alvear
Antonella Lucia Pallazzolo - 21 años
Proyecto: “IMPLEMENTACION DE JUEGOS Y ACTIVIDADES EN ESCUELAS RURALES”
Antonella Lucia Pallazzolo - General Alvear - Fiesta de la Ganadería