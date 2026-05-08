Foto: Fiesta Nacional de la Ganadería

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026: estas son las candidatas a Embajadora Nacional

La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas celebra su 45° edición en General Alvear , donde miles de visitantes disfrutan de un encuentro que combina tradición, trabajo y espectáculos del 7 al 10 de mayo . En su segunda jornada , la celebración comienza a palpitar el fin de semana con la elección de la Embajadora Nacional , una competencia que reúne a nueve candidatas departamentales .

Ver esta publicación en Instagram

"Pasamos de 5.000 a 50.000 animales": el dato que marcó la apertura ganadera en General Alvear

Más allá de los corrales: un espacio con shows, talleres y propuestas sustentables conquista a grandes y chicos

Desde las 22 de este viernes 8 de mayo , el predio ferial ubicado sobre Ruta Nacional 188 y Calle 7 será escenario de una de las noches más esperadas del evento, cuando las representantes departamentales busquen convertirse en la nueva embajadora de la celebración más importante del oeste argentino .

La elección es una tradición que se mantiene desde 1991 , año en el que Stella Montoya fue coronada como Reina Provincial del Ternero Mendocino . Con el paso del tiempo, el certamen incorporó cambios significativos, tanto en el nombre del título -que pasó de reina a embajadora - como en la modalidad de selección.

Para definir a la representante 2026, las candidatas serán evaluadas por un jurado integrado por autoridades provinciales, municipales y embajadoras con mandato cumplido. Durante la instancia de evaluación, deberán demostrar conocimientos sobre la actividad ganadera, además de habilidades en oratoria, cultura y danzas folklóricas, entre otros aspectos.

Como parte del proceso, cada participante también deberá presentar un proyecto comunitario o social destinado a un espacio específico y con posibilidades concretas de implementación.

1 - La Paz

Milagros Quiroga - 18 años

Proyecto: “EL VALOR DEL BUEN MANEJO“

Milagros Quiroga - La Paz - Fiesta de la Ganadería

2 - Luján de Cuyo

Dulce María Weaver - 20 años

Proyecto: “AMADRINADOS”

Dulce María Weaver - Luján de Cuyo - Fiesta de la Ganadería

3 - Rivadavia

Abril Orosco Castro - 25 años

Proyecto: “RAÍCES GANADERAS, DEL CAMPO AL AULA”

Abril Orosco Castro - Rivadavia - Fiesta de la Ganadería

5 - San Carlos

María Guadalupe Pérez Olmos - 25 años

Proyecto: “AGUA QUE DA VIDA”

María Guadalupe Pérez Olmos - San Carlos - Fiesta de la Ganadería

6 - Lavalle

Tania Ivon Astudillo Torres - 21 años

Proyecto: “FORTALECIMIENTO DEL FRIGORÍFICO MUNICIPAL CAPRINO DE LAVALLE”

Tania Ivon Astudillo Torres - Lavalle - Fiesta de la Ganadería

7 -San Rafael

Julieta Abigail Romero - 22 años

Proyecto: ”RAÍCES SANAS, HORIZONTE CLARO”

Julieta Abigail Romero - San Rafael - Fiesta Nacional de la Ganadería

8 - Santa Rosa

Paula Belén Salomón - 21 años

Proyecto: “RAÍCES GANADERAS”

Paula Belén Salomón - Santa Rosa - Fiesta de la Ganadería

9 -General Alvear

Antonella Lucia Pallazzolo - 21 años

Proyecto: “IMPLEMENTACION DE JUEGOS Y ACTIVIDADES EN ESCUELAS RURALES”