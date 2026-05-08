Fiesta Nacional de la Ganadería: fuertes pedidos del sector y anuncios oficiales en General Alvear

En el acto inaugural de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería , el presidente del Clúster Ganadero Agustín Fernández destacó el crecimiento del sector, pidió más presupuesto, obras en caminos rurales y respaldo legislativo para el plan de destete precoz . Por su parte, el director de Ganadería de la Provincia Roberto Ríos respondió con anuncios sobre conectividad, digitalización y continuidad de políticas productivas.

La ganadería mendocina volvió a mostrar su potencial, pero también dejó en claro cuáles son las cuentas pendientes para sostener el crecimiento. En el acto de apertura de la Expo Ganadera, en el marco de la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, referentes del sector destacaron el momento favorable que atraviesa la actividad, aunque reclamaron mayor respaldo para consolidar el desarrollo productivo .

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Durante su discurso, Agustín Fernández puso en valor años de inversión, incorporación tecnológica y mejora genética , aunque remarcó que todavía existen desafíos estructurales que requieren respuestas concretas.

“Los resultados de la Ley 7074 como herramienta son contundentes: pasamos de producir aproximadamente 5.000 animales gordos a 50.000 , un crecimiento que no es casualidad, sino la consecuencia directa de una política bien diseñada y sostenida en el tiempo”, sostuvo Fernández durante la apertura.

El también presidente del Clúster Ganadero remarcó que hoy la ganadería argentina y mendocina atraviesan un escenario favorable, aunque insistió en la necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar los índices productivos y optimizar el uso de recursos.

image La producción bovina pasó de 5.000 a 50.000 cabezas.

Los pedidos del sector en la Fiesta Nacional de la Ganadería: presupuesto, caminos y destete precoz

Entre los principales planteos realizados por el dirigente rural se destacó la necesidad de sostener la Ley 7074, respaldar desde el Ejecutivo provincial el proyecto de Ley de Destete Precoz, incrementar el presupuesto previsto para 2026, revisar el modelo de intervención en caminos ganaderos, mejorar la movilidad sanitaria en zonas rurales y ampliar las herramientas de financiamiento para productores.

Sobre el plan de destete, Fernández fue contundente: “Valoramos el acompañamiento de la Dirección de Ganadería y del Ministerio de Producción, pero para que una herramienta de estas características alcance el impacto buscado, debe implementarse en los tiempos que el productor lo necesita y no en función de la agenda política de turno”.

Uno de los puntos más sensibles del discurso estuvo vinculado a la infraestructura rural. “Agradecemos la decisión del Gobernador tomada en 2024 de asignar 800 millones de pesos para la provisión de áridos, un gesto que el sector interpretó como una clara señal de acompañamiento. Sin embargo, a dos años de aquella inversión, las mejoras en los caminos ganaderos a los que estaban destinados esos fondos siguen sin ejecutarse”, advirtió.

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La respuesta del Gobierno provincial

Tras el discurso del sector privado, Roberto Ríos destacó los avances impulsados desde la provincia y respondió a algunos de los planteos realizados.

“Producir en Mendoza no es fácil y sin embargo se sigue apostando todos los días. Tenemos en claro nuestra línea de trabajo: gestionar con hechos y en el lugar. El plan de destete nos permitió aumentar la productividad y dar respuesta en un momento complejo. Vamos a consolidar esta herramienta para que perdure en el tiempo, al igual que la Ley 7074”, expresó.

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Conectividad rural y más de 600 antenas entregadas

En materia tecnológica, Ríos destacó el plan de conectividad rural impulsado por la provincia y confirmó la entrega de más de 600 antenas de Starlink a productores mendocinos.

Además, reconoció que actualmente existen dificultades vinculadas a la importación de nuevos equipos, aunque aseguró que continúan trabajando para garantizar la continuidad del programa.

Acto inauguración de Expo Ganadera en el marco de la Fiesta Nacional de la Ganadería