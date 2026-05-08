8 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 8 de mayo

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este&nbsp; 8 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este  8 de mayo.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este viernes 8 de mayo las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica cielo despejado. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 0°C en Uspallata, -6°C en Punta de Vacas, -10C en Puente del Inca y -11°C en Las Cuevas.

Lee además
Atención viajeros: este jueves reabre el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso a Chile: el cruce será habilitado este jueves a partir de esta hora
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de mayo

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Nevadas en alta montaña: qué pasará con el Paso a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 6 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 5 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 4 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 3 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 2 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 1 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 30 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Las Más Leídas

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

Huida y captura en Guaymallén: así cayó el acusado que escapó del Hospital Central

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras

Misteriosa fuga en el Hospital Central: buscan a un paciente acusado de robo

Un hombre con custodia policial escapó del Hospital Central: qué ocurrió

Reforma laboral: cuándo corresponde indemnización y en qué casos ya no se paga.

Cómo cambiaron las indemnizaciones por despido con la reforma laboral y qué derechos se mantienen

La causa terminó con una condena de 10 años de prisión para los imputados.

Una denuncia anónima destapó un oscuro caso de sometimiento familiar en San Juan