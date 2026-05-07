7 de mayo de 2026
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Hospital Central

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

El hombre era buscado intensamente desde la mañana tras evadir un control policial y robarse un celular. Logró ser detenido por un control biométrico.

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

 Por Luis Calizaya

Tras varias horas de búsqueda, la Policía de Mendoza logró detener al hombre que se había fugado durante la madrugada de este jueves mientras permanecía internado en el Hospital Central. Aunque se encontraba bajo custodia policial, consiguió escapar tras un descuido y llevarse un celular durante la huida.

Identificado con las iniciales J. R. F., fue hallado durante la noche en calle Capilla de Nieve, en Guaymallén, luego de ser detectado a través de un control biométrico policial.

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La detención ocurrió cerca de las 20.45 en la intersección de Capilla de Nieves y Allayme, donde efectivos policiales identificaron a Jonathan Rodrigo F., de 35 años. Tras verificar sus datos en el sistema, confirmaron que pesaba sobre él un pedido de captura reciente.

Luego de su arresto, la Oficina Fiscal de Capital ordenó su traslado a la Base Estrada, donde quedó a disposición de la Justicia.

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