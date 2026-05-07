Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

Por Luis Calizaya







Tras varias horas de búsqueda, la Policía de Mendoza logró detener al hombre que se había fugado durante la madrugada de este jueves mientras permanecía internado en el Hospital Central. Aunque se encontraba bajo custodia policial, consiguió escapar tras un descuido y llevarse un celular durante la huida.

Identificado con las iniciales J. R. F., fue hallado durante la noche en calle Capilla de Nieve, en Guaymallén, luego de ser detectado a través de un control biométrico policial.

Fuga y detención en Guaymallén: cómo atraparon al acusado El hombre, acusado de un robo y que permanecía internado en el Hospital Central por una fractura de maxilar, fue recapturado durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Comisaría 31°. Había escapado este jueves, pasadas las 9, luego de aprovechar un descuido de su custodio policial.

La detención ocurrió cerca de las 20.45 en la intersección de Capilla de Nieves y Allayme, donde efectivos policiales identificaron a Jonathan Rodrigo F., de 35 años. Tras verificar sus datos en el sistema, confirmaron que pesaba sobre él un pedido de captura reciente.

Luego de su arresto, la Oficina Fiscal de Capital ordenó su traslado a la Base Estrada, donde quedó a disposición de la Justicia.