7 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó más testimonios y revelaron que agonizó durante 12 horas

El perito que realizó la autopsia declaró frente al tribunal y describió el estado del cuerpo de Diego Maradona. El tenso cruce entre un abogado defensor y el médico.

Además, Cassinelli reveló que el corazón de Maradona estaba notablemente aumentado de tamaño

Además, Cassinelli reveló que el corazón de Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño"

Por Sitio Andino Policiales

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este jueves en los tribunales de San Isidro con la declaración del médico legista Carlos Mauricio Cassinelli, quien confirmó que el exfutbolista habría atravesado una agonía de aproximadamente 12 horas antes de morir.

El profesional, que participó de la autopsia realizada en la morgue de San Fernando el 25 de noviembre de 2020, brindó detalles sobre el estado en el que fue hallado el cuerpo del ex capitán de la Selección argentina y explicó las conclusiones médicas incorporadas al expediente judicial.

Lee además
Andino Mundialista, capítulo 1: la Mano de Dios, el Gol del Siglo y el partido que cambió la historia argentina video

Andino Mundialista, capítulo 1: la Mano de Dios, el Gol del Siglo y el partido que cambió la historia argentina
Dalma y Gianinna Maradona.

"Era el jefe de la banda": la dura acusación de Gianinna Maradona contra Matías Morla

La declaración del forense que realizó la autopsia

Durante su exposición ante el tribunal, Cassinelli recordó que Maradona estaba vestido con "una remera Puma y un short negro" al momento de la pericia.

"Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas", describió el médico forense ante los jueces.

Diego Maradona
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este jueves en los tribunales de San Isidro.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este jueves en los tribunales de San Isidro.

Además, precisó que el cadáver presentaba un importante "edema" y un abdomen "prominente", signos compatibles con el cuadro cardíaco que posteriormente fue determinado en la autopsia.

La agonía de Diego Maradona

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia se produjo cuando el fiscal Cosme Iribarren consultó al especialista sobre el tiempo de agonía previo al fallecimiento.

Si bien Cassinelli aclaró que no podía establecerlo "con exactitud", reconoció que durante la investigación médica "en un momento" se concluyó que la agonía habría sido de "12 horas", dato que quedó asentado en la Junta Médica incorporada a la causa.

El perito también sostuvo que la data de muerte de Maradona se ubicó entre "las 9 y las 12" del 25 de noviembre de 2020.

Qué reveló la autopsia

En otro tramo de la audiencia, el médico explicó las imágenes tomadas durante la necropsia y detalló que se registraron los tatuajes del exfutbolista y el estado de sus órganos internos.

juicio, diego maradona
Durante la exhibición de las imágenes de la autopsia, Gianinna Maradona decidió retirarse de la sala.

Durante la exhibición de las imágenes de la autopsia, Gianinna Maradona decidió retirarse de la sala.

Según indicó, el cerebro presentaba "vasos sanguíneos congestivos y prominentes" y fue extraído para su correspondiente análisis. Además, Cassinelli reveló que el corazón de Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño" y pesaba 503 gramos.

"Era un corazón grande, dilatado", sostuvo el especialista, quien atribuyó esa condición a una "miocardiopatía dilatada". De acuerdo con el informe forense, la causa de muerte fue un "edema agudo de pulmón" provocado por una "insuficiencia cardíaca".

Durante la exhibición de las imágenes de la autopsia, Gianinna Maradona decidió retirarse de la sala para evitar observar el material forense expuesto durante la declaración. La situación generó momentos de fuerte tensión emocional dentro de la audiencia oral.

Tenso cruce entre la defensa de Luque y el perito

La jornada también estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y el perito Cassinelli.

juicio, diego maradona
La jornada también estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el abogado Francisco Oneto y el perito Cassinelli.

La jornada también estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el abogado Francisco Oneto y el perito Cassinelli.

El letrado le pidió al forense que precisara si durante la revisión del cuerpo realizó el signo de Godet, una maniobra utilizada para detectar edemas.

"¿Hizo o no hizo el signo de Godet?", insistió Oneto mientras se reproducían nuevamente los videos tomados por la Policía Científica en la vivienda del barrio privado San Andrés, donde murió Maradona.

La estrategia de la defensa apunta a determinar si el procedimiento dejó marcas visibles en el cuerpo y establecer posibles contradicciones en la declaración del médico legista.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Luque declaró por sexta vez en el juicio por Maradona y expuso una impactante hipótesis

"Mataron al padre de su hijo": el duro testimonio de Verónica Ojeda en el juicio por Maradona

El juicio por Maradona entra una fase decisiva con nuevos testimonios

Un hombre con custodia policial escapó del Hospital Central: qué ocurrió

Buscan desesperadamente a una menor en Malargüe tras salir rumbo a la escuela

Violento robo a un empresario y a su esposa en San Rafael

Conmoción por la muerte de un hombre en el Malvinas Argentinas

Allanamiento por tráfico de armas en pleno Mendoza: la conexión con el caso Aliaga

LO QUE SE LEE AHORA
Trágica muerte de un trabajador durante el partido de la Lepra en el Estadio Malvinas Argentinas.

Conmoción por la muerte de un hombre en el Malvinas Argentinas

Las Más Leídas

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

La causa permanece caratulada como averiguación de muerte, aunque no se descarta una eventual imputación.

La trama detrás del caso que conmociona a San Rafael: informó la muerte de su madre, estaba viva y murió días después

Como consecuencia de la caída del árbol, el conductor perdió la vida en el lugar.

Fatal accidente por el viento Zonda: un motociclista murió aplastado por un árbol en Las Heras