El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó más testimonios y revelaron que agonizó durante 12 horas

Además, Cassinelli reveló que el corazón de Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este jueves en los tribunales de San Isidro con la declaración del médico legista Carlos Mauricio Cassinelli , quien confirmó que el exfutbolista habría atravesado una agonía de aproximadamente 12 horas antes de morir.

El profesional, que participó de la autopsia realizada en la morgue de San Fernando el 25 de noviembre de 2020 , brindó detalles sobre el estado en el que fue hallado el cuerpo del ex capitán de la Selección argentina y explicó las conclusiones médicas incorporadas al expediente judicial.

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Durante su exposición ante el tribunal, Cassinelli recordó que Maradona estaba vestido con "una remera Puma y un short negro" al momento de la pericia .

" Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas ", describió el médico forense ante los jueces.

Diego Maradona El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este jueves en los tribunales de San Isidro.

Además, precisó que el cadáver presentaba un importante "edema" y un abdomen "prominente", signos compatibles con el cuadro cardíaco que posteriormente fue determinado en la autopsia.

La agonía de Diego Maradona

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia se produjo cuando el fiscal Cosme Iribarren consultó al especialista sobre el tiempo de agonía previo al fallecimiento.

Si bien Cassinelli aclaró que no podía establecerlo "con exactitud", reconoció que durante la investigación médica "en un momento" se concluyó que la agonía habría sido de "12 horas", dato que quedó asentado en la Junta Médica incorporada a la causa.

El perito también sostuvo que la data de muerte de Maradona se ubicó entre "las 9 y las 12" del 25 de noviembre de 2020.

Qué reveló la autopsia

En otro tramo de la audiencia, el médico explicó las imágenes tomadas durante la necropsia y detalló que se registraron los tatuajes del exfutbolista y el estado de sus órganos internos.

juicio, diego maradona Durante la exhibición de las imágenes de la autopsia, Gianinna Maradona decidió retirarse de la sala. Foto: NA

Según indicó, el cerebro presentaba "vasos sanguíneos congestivos y prominentes" y fue extraído para su correspondiente análisis. Además, Cassinelli reveló que el corazón de Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño" y pesaba 503 gramos.

"Era un corazón grande, dilatado", sostuvo el especialista, quien atribuyó esa condición a una "miocardiopatía dilatada". De acuerdo con el informe forense, la causa de muerte fue un "edema agudo de pulmón" provocado por una "insuficiencia cardíaca".

Durante la exhibición de las imágenes de la autopsia, Gianinna Maradona decidió retirarse de la sala para evitar observar el material forense expuesto durante la declaración. La situación generó momentos de fuerte tensión emocional dentro de la audiencia oral.

Tenso cruce entre la defensa de Luque y el perito

La jornada también estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y el perito Cassinelli.

juicio, diego maradona La jornada también estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el abogado Francisco Oneto y el perito Cassinelli. Foto: NA

El letrado le pidió al forense que precisara si durante la revisión del cuerpo realizó el signo de Godet, una maniobra utilizada para detectar edemas.

"¿Hizo o no hizo el signo de Godet?", insistió Oneto mientras se reproducían nuevamente los videos tomados por la Policía Científica en la vivienda del barrio privado San Andrés, donde murió Maradona.

La estrategia de la defensa apunta a determinar si el procedimiento dejó marcas visibles en el cuerpo y establecer posibles contradicciones en la declaración del médico legista.

Fuente: Noticias Argentinas