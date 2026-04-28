28 de abril de 2026
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Sitio Andino
Diego Maradona

Avanza el juicio por Maradona con los testimonios de Verónica Ojeda y el psicólogo Carlos Díaz

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumará este martes nuevas declaraciones. Familiares y especialistas aportarán elementos sobre el exfutbolista.

En el proceso judicial se encuentran imputados varios integrantes del equipo médico que asistió a Maradona

En el proceso judicial se encuentran imputados varios integrantes del equipo médico que asistió a Maradona

Foto: NA
Por Sitio Andino Policiales

Este martes se desarrollará una audiencia determinante en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, con la declaración de testigos clave que podrían aportar nuevos detalles sobre los últimos días del exfutbolista. Entre quienes comparecerán ante el tribunal se encuentran el psicólogo Carlos Díaz, la expareja del astro Verónica Ojeda, su hermana Rita Maradona y el perito de la Policía Científica Gerardo Vergara.

La audiencia comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Según fuentes judiciales, Ojeda declarará después del mediodía, mientras que Díaz lo hará durante la tarde.

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Testimonios bajo la lupa

De acuerdo con allegados a la defensa, la declaración de Díaz se centrará en su rol profesional como especialista en adicciones y en el tratamiento que brindó a Maradona. Su testimonio cobra especial relevancia, ya que no pudo declarar en el primer juicio oral, el cual fue posteriormente anulado.

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La declaración de Díaz se centrará en su rol profesional como especialista en adicciones

La declaración de Díaz se centrará en su rol profesional como especialista en adicciones

Por su parte, Ojeda volverá a aportar detalles sensibles sobre el estado en el que encontró al exfutbolista durante sus visitas a la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre. En declaraciones previas, había señalado que el lugar no presentaba condiciones adecuadas para una internación domiciliaria y describió un entorno marcado por la falta de higiene.

Críticas a los profesionales de la salud

En su testimonio anterior, Ojeda apuntó directamente contra tres de los imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el propio Díaz.

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En su testimonio anterior, Ojeda apuntó directamente contra tres de los imputados

En su testimonio anterior, Ojeda apuntó directamente contra tres de los imputados

Entre sus cuestionamientos, criticó la conducta de Luque tras la operación por un hematoma subdural y lo acusó de haber brindado información engañosa sobre el procedimiento. También cuestionó el accionar de Cosachov y el lenguaje utilizado por Díaz al referirse al consumo de alcohol de Maradona.

El relato de la familia

La jornada también incluirá la declaración de Rita Maradona, quien aportará su visión sobre las decisiones familiares y médicas en torno al cuidado del exjugador. Según trascendió, la mujer recordará reuniones clave tras la intervención quirúrgica y describirá cómo fue la recuperación inicial de su hermano.

Asimismo, mencionará restricciones en el régimen de visitas durante los días previos al fallecimiento, así como su percepción sobre el rol de los profesionales a cargo de la salud de Maradona.

Los acusados en la causa

En el proceso judicial se encuentran imputados varios integrantes del equipo médico que asistió a Maradona en sus últimos días.

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En el proceso judicial se encuentran imputados varios integrantes del equipo médico que asistió a Maradona

En el proceso judicial se encuentran imputados varios integrantes del equipo médico que asistió a Maradona

Además de Luque, Cosachov y Díaz, están acusados el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni. Todos enfrentan cargos por presunta responsabilidad en la muerte del exentrenador, ocurrida en noviembre de 2020.

Fuente: Noticias Argentinas

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