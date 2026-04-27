27 de abril de 2026
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Muerte

Fuerte pedido de justicia por la muerte de Mateo: denuncian más responsables por maltrato infantil

El padrastro fue imputado por homicidio, pero la familia sostiene que hubo más responsables y cuestiona la actuación de la madre y de las instituciones.

La familia paterna exige que la investigación se amplíe

La familia paterna exige que la investigación se amplíe

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

La muerte de Mateo, un niño de 2 años, tras un caso de maltrato infantil, generó una fuerte conmoción en la provincia de Mendoza. Mientras la causa avanza con su padrastro imputado por homicidio, la familia paterna exige que la investigación se amplíe y alcance también a la madre del menor.

Internación, señales de alerta y un desenlace fatal

El niño ingresó al hospital Notti el pasado 10 de abril por una afección cardíaca. Durante su atención, el personal médico detectó hematomas en distintas partes del cuerpo, lo que activó las primeras sospechas de violencia.

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Pese a los esfuerzos médicos, Mateo permaneció internado durante dos semanas y finalmente falleció el 24 de abril, dejando un profundo dolor en su entorno familiar.

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La denuncia del padre y el rol del padrastro

El padre biológico del menor fue quien realizó la denuncia por maltrato. Según declaró, el niño había sido golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Gonzalo Fragapane, quien actualmente se encuentra imputado por homicidio.

El hombre reside en Buenos Aires desde que el niño tenía cinco meses, pero aseguró haber advertido situaciones de violencia y haber intentado intervenir en reiteradas oportunidades.

"Hay más de un responsable"

En diálogo con Noticiero Andino, Martina, prima del niño, sostuvo que la responsabilidad no debería limitarse a una sola persona. "Consideramos que acá hay más de un responsable: tanto los adultos que formaban parte de la vida cotidiana del menor como también las entidades que debían cuidarlo y que, en este caso, no actuaron en tiempo y forma", afirmó.

La joven también reveló que Mateo había sido internado previamente en dos ocasiones. Según detalló, en una de ellas ingresó por picos de fiebre difíciles de controlar, mientras que en otra oportunidad presentó episodios de convulsiones sin una patología clara que los justificara.

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La joven también reveló que Mateo había sido internado previamente en dos ocasiones

La joven también reveló que Mateo había sido internado previamente en dos ocasiones

En ese sentido, cuestionó la falta de activación de protocolos: "No se activaron a tiempo por negligencia u omisión frente a la gravedad de la situación", aseguró. Además, remarcó que el padre había presentado pruebas y se había acercado de manera insistente a distintas instituciones para advertir sobre lo que ocurría.

La familia también apuntó contra la madre del niño y cuestionó su accionar ante las señales de alerta. "¿Cómo no se va a dar cuenta que su bebé estaba siendo maltratado? Recibió advertencias tanto de los médicos como del padre, que detectó situaciones que no eran normales", expresó Martina.

Expectativa por la pericia forense

Finalmente, la familia indicó que en los próximos días se realizará la pericia forense, clave para determinar las causas de la muerte y avanzar en la investigación. "Estamos a la espera de los resultados", concluyó la joven.

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