21 de abril de 2026
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Luis Brandoni

El mundo del espectáculo despidió a Luis Brandoni en la Legislatura porteña

Entre homenajes, despedidas cargadas de emoción y el decreto de duelo oficial en la Ciudad de Buenos Aires, sus colegas recordaron su talento.

El mundo del espectáculo despidió a Luis Brandoni en la Legislatura porteña

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El último adiós se realizó en la Legislatura porteña, lugar al que asistieron sus colegas y seres queridos. El martes, el velorio continuaría en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

velorio luis brandoni soledad silveyra
Soledad Silveyra despidió a su colega teatral.

Soledad Silveyra despidió a su colega teatral.

Francella despidió a Brandoni: “Se nos fue mi querido Beto, mi gran amigo”

El actor Guillermo Francella expresó su profundo dolor por la muerte de Luis Brandoni y lo despidió con un emotivo mensaje en el que destacó la amistad que los unió durante más de dos décadas: “Se nos fue mi querido Beto, mi gran amigo”.

Francella recordó el vínculo cercano que mantuvieron a lo largo de los años y aseguró: “Fuimos amigos, muy amigos, y lo quise mucho”, al tiempo que reconoció que, por el estado de salud del actor, el desenlace era algo que se intuía. Sin embargo, remarcó que la noticia fue “muy dolorosa” y que lo afectó profundamente.

El actor también destacó la influencia que Brandoni tuvo en su vida desde sus inicios. “Ya de jovencito, el Beto siempre fue mi referencia. Yo era estudiante de teatro, lo iba a ver y lo esperaba a la salida”, contó, y agregó que trabajar junto a él fue “un placer” y una experiencia que marcó su carrera.

velorio Luis Brandoni Guillermo Francella
El dolor de Guillermo Francella en el último adiós a Brandoni.

El dolor de Guillermo Francella en el último adiós a Brandoni.

En su testimonio, Francella valoró no solo el talento artístico de Brandoni, sino también su calidad humana. “Para mí es un referente y alguien que me dio una amistad hermosa”, señaló, y recordó que compartieron numerosos proyectos a lo largo del tiempo.

Por último, evocó una de las facetas más personales del actor fallecido: “Él siempre generaba ternura”, dijo, y mencionó que en varias ocasiones Brandoni había expresado su deseo de que “el país esté bien”, reflejando su compromiso con la realidad argentina incluso hasta el final de su vida.

Decretan duelo oficial en la Ciudad de Buenos Aires por el fallecimiento de Brandoni

En reconocimiento a su trayectoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo oficial, con banderas a media asta en todos los edificios públicos. Según el decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Brandoni fue una “figura central del teatro argentino”, con una carrera que trascendió generaciones y dejó una huella imborrable en la cultura nacional.

El documento oficial destaca que el actor, nacido en Dock Sud en 1940, construyó una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, obteniendo reconocimiento tanto a nivel local como internacional. Además, remarca su compromiso con la vida democrática y su paso por la función pública como diputado nacional entre 1997 y 2001.

Velorio Luis Brandoni Arturo Puig
Arturo Puig estuvo presente en el velorio.

Arturo Puig estuvo presente en el velorio.

Asimismo, se recordó que fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, distinción que reflejó el impacto de su obra y su aporte a la identidad cultural del país. “Supo transmitir valores de memoria, identidad y compromiso social”, señala el texto oficial.

El decreto también subraya que su fallecimiento causó “un profundo dolor en la comunidad artística y en la sociedad argentina”, motivo por el cual se dispuso el duelo durante dos días a partir del 20 de abril. Durante ese período, la bandera nacional y la de la Ciudad permanecerán izadas a media asta como señal de respeto.

Con su partida, Argentina pierde a uno de sus artistas más emblemáticos, cuya obra y legado continuarán vigentes en la historia cultural del país.

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