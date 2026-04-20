20 de abril de 2026
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Luis Brandoni

Murió el actor Luis Brandoni a los 86 años

El actor Luis Brandoni estaba internado por una caída que sufrió en su casa. Deja un vació enorme en la cultura argentina.

Murió el actor Luis Brandoni a los 86 años.

Murió el actor Luis Brandoni a los 86 años.

Por Sitio Andino MuchoShow

Luis Brandoni murió este lunes, dejando un vacío enorme en la cultura argentina. El actor tenía 86 años recién cumplidos y hasta hace pocas semanas seguía peleando arriba del escenario, fiel a su estilo de no bajar nunca los brazos. Así lo confirmó el director teatral Carlos Rottemberg.

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Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, dijo Rottemberg a través de las redes sociales.

Quién fue Luis Brandoni

Fue actor, dirigente sindical y militante político. Nacido como Adalberto Luis Brandoni el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, consolidó una trayectoria de más de seis décadas en el arte y la política argentina. Su legado abarca desde clásicos del cine argentino hasta la defensa de los derechos laborales, marcando a varias generaciones de colegas, espectadores y militantes.

Luis Brandoni
Luis Brandoni, un actor de raza.

Luis Brandoni, un actor de raza.

A los trece años se mudó con su familia cerca del estadio Monumental y se identificó como hincha de River Plate, pasión que evocó alguna vez como una de las razones para regresar del exilio.

Su vocación artística surgió en la niñez. A los ocho años organizó una obra de títeres en casa y poco después debutó en la radio, en un ciclo de teatro infantil. Tras concluir la escuela secundaria, optó por el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Ahí fue alumno de Cunil Cabanellas, Osvaldo Bonet y Camilo Da Passano. Brandoni reconoció: “Una parte de lo que soy se la debo a esos maestros. Ellos me inculcaron la profundidad de este oficio, la responsabilidad, lo que es una verdadera ética profesional”.

Su debut profesional ocurrió el 2 de mayo de 1962, con la comedia musical “Novio” en el Teatro Coliseo. Poco después, se integró a la Comedia Nacional bajo dirección de Armando Discépolo, experiencia a la que asignó un valor fundacional para su carrera.

Un actor de raza y compromiso ciudadano

Dueño de una versatilidad única, su carrera abarcó desde los clásicos del teatro nacional hasta hitos del cine como "La Patagonia rebelde", "Esperando la carroza" —donde inmortalizó frases que hoy son parte del habla popular— y la más reciente "La odisea de los giles".

Sin embargo, su legado trasciende las tablas y las pantallas. Brandoni fue un ferviente defensor de los derechos de sus colegas, desempeñándose como Secretario General de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983, un rol que ejerció con valentía durante los años más oscuros del país. Su compromiso político lo llevó al actor a ocupar una banca como diputado nacional, manteniendo siempre una voz activa y firme en la vida pública argentina.

Sus últimos pasos en el escenario

En los años recientes, Brandoni mantuvo actividad constante en el teatro, junto a Soledad Silveyra, con funciones agotadas y ovaciones de pie por la obra Quién es quién. Sin embargo, debió afrontar problemas de salud. A finales de 2025 fue hospitalizado por un pico en su presión arterial.

Soledad Silveyra y luis Brandoni en Quién es quién
Luis Brandoi junto a Solita Silveyra. &nbsp;

Luis Brandoi junto a Solita Silveyra.

En abril de 2026 sufrió un accidente doméstico, una caída, que le provocó un hematoma en la cabeza. A pesar que en los primeros momentos parecía que se recuperaría, su salud se resintió y murió dejando un vacío enorme en la cultura argentina.

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