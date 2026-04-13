13 de abril de 2026
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Soledad Silveyra

¿Qué le pasó a Soledad Silveyra? El motivo de salud por el que suspendió su obra de teatro

La actriz Soledad Silveyra debió suspender sus funciones teatrales por una dolencia física. Conocé todos los detalles de su salud y cuándo planea volver.

Se conoció la verdad sobre la salud de Soledad Silveyra tras su sorpresivo retiro del escenario

Se conoció la verdad sobre la salud de Soledad Silveyra tras su sorpresivo retiro del escenario

Por Sitio Andino MuchoShow

La reconocida actriz Soledad Silveyra debió suspender las funciones de su obra Quién es quién por una dolencia física que requiere reposo domiciliario inmediato. Por prescripción médica, la artista se encuentra recuperándose favorablemente en su hogar, con el firme objetivo de retomar la actividad sobre las tablas del teatro Multitabaris este próximo miércoles.

El estado de salud de Soledad Silveyra

La noticia de la suspensión de la comedia que protagoniza junto a Luis Brandoni encendió las alarmas entre sus fanáticos y colegas durante el último fin de semana. Ante el revuelo generado, el productor teatral Carlos Rottemberg brindó detalles exclusivos para llevar tranquilidad sobre el cuadro clínico de la emblemática artista.

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Según explicó Rottemberg, la decisión de detener la temporada fue una medida estrictamente preventiva recomendada por los profesionales que la asisten. "No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien", aseguró el productor, aunque evitó dar detalles específicos sobre la dolencia exacta que aqueja a la actriz. Por el momento, la vuelta de Silveyra al escenario dependerá de su evolución en las próximas horas y de la posterior autorización médica.

Soledad Silveyra y luis Brandoni
Preocupación por la salud de Soledad Silveyra

Preocupación por la salud de Soledad Silveyra

Incertidumbre y antecedentes en el elenco

Esta exitosa propuesta de la calle Corrientes ya ha atravesado otros momentos de incertidumbre por cuestiones de salud de sus protagonistas. Durante la pasada temporada de verano, la obra debió cancelar su desembarco en Mar del Plata debido a una recomendación médica para que Luis Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional.

Aquel imprevisto obligó a realizar un complejo "enroque" de elencos en la costa atlántica:

  • Quién es quién cedió su lugar en la cartelera de la costa a la pieza "El secreto”, protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano.
  • La obra de Silveyra y Brandoni se mantuvo finalmente en la Capital Federal, presentándose en el Teatro Multitabaris.

El antecedente de Luis Brandoni

La salud del compañero de elenco de Silveyra, Luis Brandoni, también ha sido motivo de atención especial en los últimos meses. El pasado viernes 28 de noviembre, el actor de 85 años fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un pico de presión arterial que obligó a suspender funciones en el Teatro Liceo.

Luis Brandoni
El compañero de escenario, Luis Brandoni, también tuvo que suspender funciones durante el verano

El compañero de escenario, Luis Brandoni, también tuvo que suspender funciones durante el verano

En aquella oportunidad, Rottemberg detalló que el actor permaneció internado para monitoreo tras haberse sentido "caído" durante varios días de la semana. Tanto la familia como el equipo artístico priorizaron la recuperación completa de Brandoni para evitar sobresaltos futuros. Actualmente, tanto la comunidad artística como los seguidores de la dupla esperan que ambos puedan retomar pronto una de las propuestas más aplaudidas de la cartelera porteña.

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