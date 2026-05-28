Gran Hermano tuvo nueva ganadora: se llevó el auto 0KM en una definición infartante

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, tras superar el desafío, una participante ganó el ansiado auto 0 km .

Todo comenzó cuando Santiago del Moro anunció que los participantes “originales” de Gran Hermano tendrían la oportunidad de competir por el ansiado auto 0 km .

Qué hay detrás de la preocupación por una participante de Gran Hermano

Gran Hermano fue letal con un participante y le marcó la puerta de salida

La prueba, que consistía en elegir una llave e intentar abrir la caja donde se encontraba la llave del vehículo , comenzó el martes pasado y contó con la participación de Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys “La Bomba Tucumana”, Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski, Yanina Zilli y Emanuel Di Gioia .

La dinámica fue tan extensa que debió dividirse en dos partes, y este miércoles por la noche se llevó a cabo la definición. Luego de varios minutos de tensión e intentos fallidos, el conductor reveló que la llave ganadora estaba entre Yanina Zilli y Franco Zunino.

Finalmente, la exvedette, que había elegido la llave número 119, acertó, logró abrir la caja y se convirtió en la ganadora del auto 0 km. Visiblemente emocionada, Zilli celebró entre lágrimas y recordó su casting para ingresar a Gran Hermano.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.