Da menos contenido que un maniquí y Gran Hermano le ofreció irse

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el Big decidió ofrecerle la puerta giratoria a un participante y su reacción sorprendió a todos .

Todo comenzó cuando el Big reunió a todos los participantes en el living de la casa de Gran Hermano. Una vez allí, lanzó un inesperado comunicado: cansado de la falta de movimiento en el juego, decidió volver a habilitar la puerta giratoria .

Qué hay detrás de la preocupación por una participante de Gran Hermano

Final explosivo en Gran Hermano: quién se quedó con el auto 0KM

Luego, Gran Hermano se dirigió directamente a Agustín Nigro , a quien cuestionó por su escasa participación dentro de la casa y por no haber logrado adaptarse del todo a la dinámica del reality de Telefe. Incluso, dejó entrever que el participante no da contenido , motivo por el cual le ofreció la posibilidad de abandonar el juego a través de la puerta giratoria .

Embed - GH le ofreció la puerta giratoria a Agustín Nigro - Gran Hermano 2026

Para sorpresa de todos, la reacción del participante no fue la esperada. “No me voy a ir. Te entiendo y voy a tomar en cuenta todo esto”, respondió Agustín frente a sus compañeros. Después, el “hermanito” ingresó al confesionario para realizar su primera nominación.

Agustín Nigro, Gran Hermano Gran Hermano apuntó contra Agustín Nigro por su falta de juego

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.