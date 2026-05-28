28 de mayo de 2026
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Da menos contenido que un maniquí y Gran Hermano le ofreció irse

Gran Hermano Generación Dorada 2026 vivió una noche de tensión cuando el Big le ofreció la puerta giratoria a un participante. Mirá los detalles.

Da menos contenido que un maniquí y Gran Hermano le ofreció irse

Da menos contenido que un maniquí y Gran Hermano le ofreció irse

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el Big decidió ofrecerle la puerta giratoria a un participante y su reacción sorprendió a todos.

El Big apuntó contra un participante y le ofreció abandonar Gran Hermano

Todo comenzó cuando el Big reunió a todos los participantes en el living de la casa de Gran Hermano. Una vez allí, lanzó un inesperado comunicado: cansado de la falta de movimiento en el juego, decidió volver a habilitar la puerta giratoria.

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Luego, Gran Hermano se dirigió directamente a Agustín Nigro, a quien cuestionó por su escasa participación dentro de la casa y por no haber logrado adaptarse del todo a la dinámica del reality de Telefe. Incluso, dejó entrever que el participante no da contenido, motivo por el cual le ofreció la posibilidad de abandonar el juego a través de la puerta giratoria.

Embed - GH le ofreció la puerta giratoria a Agustín Nigro - Gran Hermano 2026

Para sorpresa de todos, la reacción del participante no fue la esperada. “No me voy a ir. Te entiendo y voy a tomar en cuenta todo esto”, respondió Agustín frente a sus compañeros. Después, el “hermanito” ingresó al confesionario para realizar su primera nominación.

Agustín Nigro, Gran Hermano
Gran Hermano apuntó contra Agustín Nigro por su falta de juego

Gran Hermano apuntó contra Agustín Nigro por su falta de juego

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