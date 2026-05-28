Da menos contenido que un maniquí y Gran Hermano le ofreció irse

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el Big decidió ofrecerle la puerta giratoria a un participante y su reacción sorprendió a todos.
El Big apuntó contra un participante y le ofreció abandonar Gran Hermano
Todo comenzó cuando el Big reunió a todos los participantes en el living de la casa de Gran Hermano. Una vez allí, lanzó un inesperado comunicado: cansado de la falta de movimiento en el juego, decidió volver a habilitar la puerta giratoria.
Luego, Gran Hermano se dirigió directamente a Agustín Nigro, a quien cuestionó por su escasa participación dentro de la casa y por no haber logrado adaptarse del todo a la dinámica del reality de Telefe. Incluso, dejó entrever que el participante no da contenido, motivo por el cual le ofreció la posibilidad de abandonar el juego a través de la puerta giratoria.
Embed - GH le ofreció la puerta giratoria a Agustín Nigro - Gran Hermano 2026
Para sorpresa de todos, la reacción del participante no fue la esperada. “No me voy a ir. Te entiendo y voy a tomar en cuenta todo esto”, respondió Agustín frente a sus compañeros. Después, el “hermanito” ingresó al confesionario para realizar su primera nominación.
Agustín Nigro, Gran Hermano
Gran Hermano apuntó contra Agustín Nigro por su falta de juego