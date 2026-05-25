Hablaron de más en Gran Hermano y hubo sanción para todos: qué pasó

Este domingo se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, varios "hermanitos" rompieron las reglas al hablar de más y Big decidió aplicar una dura sanción que afectó a toda la casa.
Gran Hermano aplicó una dura sanción colectiva
Todo comenzó cuando Big reunió a todos los participantes en el living de la casa para comunicar una fuerte decisión disciplinaria. En primer lugar, apuntó directamente contra Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos por hablar sobre información del afuera, algo terminantemente prohibido dentro del juego. Como sanción, los cuatro pasarán directamente a la próxima placa.
Sin embargo, la sanción no quedó solo en ellos. La producción también cuestionó a quienes intentaron sacar provecho de esas conversaciones para obtener datos externos y, finalmente, decidió aplicar un castigo colectivo que afectó a toda la casa.
Embed - GH sancionó a Yipio, Lola, Brian y Andrea - Gran Hermano 2026
Como consecuencia, los jugadores tendrán solo el 50% del presupuesto para la compra especial del 25 de Mayo, pese a haber ganado la prueba semanal. Además, Big Brother anunció que, si superan el próximo desafío, accederán únicamente a la mitad del presupuesto habitual, mientras que si lo pierden, dispondrán de apenas el 25%.