Cuánto sale construir en seco en Mendoza y cuáles son sus principales ventajas

La construcción en seco continúa ganando terreno en la provincia como una opción cada vez más elegida frente al sistema tradicional. Según datos del Colegio de Ingenieros de Mendoza , el valor del metro cuadrado de este método se ubica actualmente entre el 90% y el 95% del costo de una construcción convencional.

En mayo de 2026, el metro cuadrado de construcción tradicional alcanzó los siguientes precios en la provincia:

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De esta manera, una vivienda construida con sistema en seco puede representar un ahorro parcial en costos , aunque especialistas destacan que las principales ventajas pasan por los tiempos de ejecución y la eficiencia del proceso.

La construcción en seco es un método que se caracteriza por no utilizar materiales húmedos , como hormigón o mezclas tradicionales, durante gran parte del proceso de obra. En su lugar, se emplean componentes prefabricados o paneles industrializados , elaborados principalmente con acero, madera o yeso laminado , que se ensamblan para conformar paredes, techos y estructuras.

Al eliminar los tiempos de fraguado y secado, este sistema permite acelerar considerablemente los plazos de construcción. Además, reduce la generación de residuos y facilita tanto el montaje como futuras ampliaciones o modificaciones en las viviendas.

vivienda casa construir construcción2 El sistema de construcción en seco gana terreno en Mendoza.

Las ventajas que impulsan su crecimiento

Entre los beneficios más destacados de la construcción en seco aparecen:

Menor tiempo de obra.

Reducción de desperdicios y escombros.

Mayor eficiencia energética.

Posibilidad de ampliaciones rápidas.

Flexibilidad en diseños y reformas.

En Mendoza, el sistema comenzó a expandirse tanto en viviendas particulares como en desarrollos comerciales y oficinas, impulsado por la necesidad de optimizar costos y reducir tiempos de entrega.