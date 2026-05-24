Cuánto sale construir en seco en Mendoza y cuáles son sus principales ventajas

La construcciónen seco continúa ganando terreno en la provincia como una opción cada vez más elegida frente al sistema tradicional. Según datos del Colegio de Ingenieros de Mendoza, el valor del metro cuadrado de este método se ubica actualmente entre el 90% y el 95% del costo de una construcción convencional.
Vivienda económica: $1.404.375 por metro cuadrado.
Vivienda de mediana calidad: $1.829.360 por metro cuadrado.
De esta manera, una vivienda construida con sistema en seco puede representar un ahorro parcial en costos, aunque especialistas destacan que las principales ventajas pasan por los tiempos de ejecución y la eficiencia del proceso.
Qué es la construcción en seco
La construcción en seco es un método que se caracteriza por no utilizar materiales húmedos, como hormigón o mezclas tradicionales, durante gran parte del proceso de obra. En su lugar, se emplean componentes prefabricados o paneles industrializados, elaborados principalmente con acero, madera o yeso laminado, que se ensamblan para conformar paredes, techos y estructuras.
Al eliminar los tiempos de fraguado y secado, este sistema permite acelerar considerablemente los plazos de construcción. Además, reduce la generación de residuos y facilita tanto el montaje como futuras ampliaciones o modificaciones en las viviendas.
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El sistema de construcción en seco gana terreno en Mendoza.
Las ventajas que impulsan su crecimiento
Entre los beneficios más destacados de la construcción en seco aparecen:
Menor tiempo de obra.
Reducción de desperdicios y escombros.
Mayor eficiencia energética.
Posibilidad de ampliaciones rápidas.
Flexibilidad en diseños y reformas.
En Mendoza, el sistema comenzó a expandirse tanto en viviendas particulares como en desarrollos comerciales y oficinas, impulsado por la necesidad de optimizar costos y reducir tiempos de entrega.