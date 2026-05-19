19 de mayo de 2026
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Construcción en Mendoza: cuánto hay que invertir hoy para levantar una vivienda

El Centro de Ingenieros de Mendoza actualizó los valores de construcción y del metro cuadrado para mayo de 2026. Los detalles.

Construcción en Mendoza: cuánto hay que invertir hoy para levantar una vivienda

Construcción en Mendoza: cuánto hay que invertir hoy para levantar una vivienda

 Por Soledad Maturano

Miles de mendocinos sueñan con la construcción de su propia vivienda. Sin embargo, el contexto económico no es el ideal y la volatilidad es, en ocasiones, limitante. Ahora bien, no es imposible sino que requiere planificación, organización financiera y atención a los movimientos en los precios de materiales y mano de obra.

En este escenario, seguir los datos de referencia que aporta cada mes el Centro de Ingenieros de Mendoza puede ayudar a tener una visión actualizada de los valores y hacer una proyección a mediano plazo.

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construcción vivienda
La construcción tuvo un aumento de 2,02% en el último mes.

La construcción tuvo un aumento de 2,02% en el último mes.

La última medición, elaborada durante los primeros días de mayo, mostró subas en el costo de construcción y actualizó el valor del metro cuadrado tanto para viviendas económicas como para casas de calidad media.

Cuánto aumentó construir en Mendoza

Según el informe, el costo de construcción registró en mayo una suba mensual del 2,02%, mientras que en la comparación interanual el incremento alcanzó el 27,59%.

Uno de los factores que más presionó sobre los valores fue la mano de obra, que en el último mes subió 2,92%. Por su parte, los materiales también aumentaron, en este caso 1,23%.

El informe también realiza la comparación en dólares tomando como referencia la cotización comprador del Banco Nación. En ese caso, el costo de construcción mostró una variación mensual mucho más moderada, de apenas 0,16%, y una suba interanual del 2,44%.

Cuánto cuesta el metro cuadrado en Mendoza en mayo de 2026

El Centro de Ingenieros de Mendoza toma como referencia dos modelos de vivienda: una económica de 61 metros cuadrados y otra de calidad media de 136 metros cuadrados.

vivienda casa construir construcción
Para una vivienda económica el costo por metro cuadrado está en $1.404.375.

Para una vivienda económica el costo por metro cuadrado está en $1.404.375.

En mayo de 2026, el valor del metro cuadrado alcanzó:

  • Para una vivienda económica: $1.404.375/m2.
  • Para una vivienda de mediana calidad: $1.829.360/m2.

El desafío de construir una vivienda

En definitiva, construir sigue demandando una inversión alta para las familias mendocinas.

Por eso, seguir de cerca la evolución del costo del metro cuadrado, los materiales y la mano de obra es una estrategia que puede ser útil para quienes buscan iniciar una obra o continuar proyectos.

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