19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Empleo

El mapa de la destrucción de empresas y empleo: las provincias más golpeadas por la crisis

Argentina perdió 24.437 empresas y 205.680 empleos privados registrados en dos años y medio. El impacto golpea con fuerza al interior y a las pymes.

La destrucción de empresas, comercios y empleo es costante en todo el país

La destrucción de empresas, comercios y empleo es costante en todo el país

 Por Marcelo López Álvarez

Dos números resumen dos años y medio de política económica mejor que cualquier discurso: 24.437 y 205.680. El primero es la cantidad de empresas que dejaron de existir en Argentina desde que asumió el gobierno de Javier Milei. El segundo, los empleos privados registrados que se evaporaron en el mismo período.

Ambos surgen de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) procesados por el Instituto Argentina Grande (IAG), y juntos configuran el cuadro de destrucción productiva más severo que registra el país desde 1996.

Lee además
La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral
Más empleo y menos brecha de género: avanza Mujeres en la Conducción video

"Mujeres en la Conducción": el programa que abrió nuevas oportunidades laborales en Mendoza
image
La destrucción de empleo abarca a todo el país excepto Neuquén con Vaca Muerta, que a pesar de los discursos no derrama en el resto del país

La destrucción de empleo abarca a todo el país excepto Neuquén con Vaca Muerta, que a pesar de los discursos no derrama en el resto del país

Pero detrás de esos totales hay un mapa federal del derrumbe que hasta ahora no había sido trazado con esta claridad, y que merece ser leído en detalle.

Ninguna provincia concentra más daño que Buenos Aires, tanto en empresas como en empleo. Desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026, la provincia más poblada del país perdió 5.374 empresas y 73.370 puestos de trabajo privados registrados. Es el número más alto del territorio nacional en ambos indicadores, y representa por sí solo casi el 22% del total de cierres empresarios y más del 35% de los empleos destruidos a nivel nacional.

Detrás aparecen Córdoba, con 4.159 empresas menos y 15.460 empleos perdidos, y Santa Fe, con 2.774 cierres y 11.570 puestos destruidos. Las tres provincias juntas superan las 12.300 empresas desaparecidas y los 100.000 empleos formales eliminados. Son también los tres grandes motores industriales y agroindustriales del país, lo que convierte esta concentración del daño en una señal de alerta sobre el futuro de la capacidad productiva argentina. Distritos industriales del conurbano, ciudades del interior bonaerense con tradición manufacturera, el cordón industrial santafesino, el tejido pyme cordobés: todos acusan el impacto de un mercado interno contraído, tasas reales que asfixian el capital de trabajo y una obra pública que prácticamente dejó de existir.

El drama silencioso del interior

Sin embargo, cuando se observa el dato relativo de cuántas empresas y empleos perdió cada provincia en proporción a los que tenía, el mapa adquiere su dimensión más brutal y las provincias del interior emergen como las verdaderas víctimas invisibles de este proceso.

La Rioja es el caso más extremo en destrucción empresarial: perdió el 20,3% de su stock de empresas. Una de cada cinco empresas riojanas cerró en menos de dos años y medio. Catamarca registró una caída relativa del 15,5% y Chaco del 13,6%, completando un podio de provincias norteñas donde la combinación de mercado interno débil, dependencia del consumo popular y ausencia de sectores exportadores dinámicos convirtió el ajuste macroeconómico en un golpe directo sobre la supervivencia del tejido productivo local.

En materia de empleo, el sur del país lidera el ranking negativo relativo. Santa Cruz perdió el 15,9% de sus puestos privados registrados, Tierra del Fuego el 13,2% y Formosa el 11,5%. Son provincias donde el empleo formal privado ya era escaso y concentrado en pocos sectores, lo que hace que cada puesto perdido tenga un impacto multiplicador sobre la economía local mucho mayor que en jurisdicciones más diversificadas. El patrón se extiende hacia el norte: Chaco, Santiago del Estero y La Rioja también exhiben caídas relativas de empleo superiores al 7%, consolidando la imagen de un interior profundo donde la destrucción del trabajo formal opera como un proceso de vaciamiento silencioso pero sostenido.

image

El corredor productivo central, también en rojo

Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Tucumán y Misiones registran pérdidas empresarias de entre el 5% y el 8% de su parque productivo, y caídas de empleo de entre el 2% y el 4% de sus plantillas formales privadas. Son economías regionales con mayor diversificación que las del norte, pero igualmente afectadas por la contracción del crédito, la caída del poder adquisitivo y el freno de la inversión pública. En términos absolutos, cada una suma entre 200 y 500 empresas cerradas y entre 3.000 y 7.000 empleos destruidos, números que en economías provinciales de tamaño medio implican consecuencias directas sobre la actividad comercial cotidiana y la recaudación local.

La Patagonia, con la excepción ya mencionada de Neuquén, también muestra números negativos en ambos indicadores. Santa Cruz y Tierra del Fuego combinan destrucción empresaria y pérdida de empleo formal con una intensidad relativa que supera incluso a varias provincias del norte, producto de estructuras productivas muy dependientes de sectores que el ajuste golpeó de lleno.

Las dos excepciones que explica Vaca Muerta

En un mapa teñido casi completamente de rojo, solo Neuquén logró mantener saldo positivo tanto en empresas como en empleo privado registrado durante todo el período. Río Negro sumó puestos de trabajo formales, aunque no alcanzó a evitar la pérdida neta de empresas. Ambas provincias están directa o indirectamente vinculadas al boom hidrocarburífero de Vaca Muerta, que genera una demanda sostenida de mano de obra calificada, servicios y proveedores completamente desacoplada de la dinámica del mercado interno nacional.

Es la misma excepción que se repite en ambos mapas, y refuerza la misma lectura: el modelo económico actual genera valor en los enclaves exportadores de recursos naturales mientras destruye empresas y empleo en el resto del país. Neuquén no es el resultado de una política productiva replicable; es el producto de una renta geológica que opera con lógica propia, y que como tal subraya por contraste la precariedad del resto del territorio.

Un récord que nadie quería batir

Puesto en perspectiva histórica, lo que está ocurriendo no tiene precedentes recientes. El actual gobierno es, a menos de dos años y medio de mandato, el que más empresas destruyó en un solo período presidencial desde 1996, superando incluso los registros de la crisis de la convertibilidad. El primer bimestre de 2026 fue el peor desde 2007 en destrucción empresaria bimestral, con 2.242 empresas menos en solo dos meses.

El ritmo no cede. Argentina pierde 31 empresas y 254 empleos privados registrados por día. En total, el 4,8% de todas las empresas del país y el 3,3% del empleo privado formal dejaron de existir en este período, con el daño extendiéndose a 23 y 22 provincias respectivamente. Son casi 25.000 persianas que bajaron definitivamente y más de 200.000 familias que perdieron un ingreso formal, distribuidos a lo largo y ancho de un país donde, salvo en los territorios bendecidos por el petróleo, prácticamente no hubo rincón que se salvara.

Temas
Seguí leyendo

Uniformes, guardapolvos y trabajo genuino: la cooperativa que sigue creciendo en el Valle de Uco

Cada vez más trabajadores recalculan cuánto necesitan ganar según el puesto y la experiencia

Capital humano, inteligencia artificial y salarios: los ejes del foro que llega a Mendoza

El metro cuadrado en Mendoza volvió a actualizarse: estos son los nuevos valores de la construcción

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de mayo de 2026

Qué es la "peste negra" que está destruyendo cultivos de lechuga en Mendoza

YPF lanzó "Black", su nueva estación premium: cómo es el modelo que busca transformar la experiencia de carga

RIGI: el costo fiscal superaría los 1.000 millones de dólares anuales

LO QUE SE LEE AHORA
Cuánto necesitó una familia en abril de 2026 para la crianza de un hijo

Alimentación, ropa y cuidado: cuánto necesita una familia para criar un hijo

Las Más Leídas

El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.

Vaca Muerta y el boom laboral: cuáles son los trabajos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Margarita Gutiérrez, la víctima de un posible femicidio en Junín. 

Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada