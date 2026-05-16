16 de mayo de 2026
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Empleo

Más empleo y menos brecha de género: avanza "Mujeres en la Conducción"

Unas 30 mujeres ya quedaron habilitadas para la conducción profesional de transporte de pasajeros gracias a un programa impulsado con apoyo del sector público y privado.

Más empleo y menos brecha de género: avanza Mujeres en la Conducción

Más empleo y menos brecha de género: avanza "Mujeres en la Conducción"

Por Sitio Andino Sociedad

Con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el Municipio de Guaymallén y la empresa Andesmar, se puso en marcha la iniciativa “Mujeres en la Conducción”, un programa que logró capacitar a unas 30 mujeres para desempeñarse en la conducción profesional de vehículos de transporte de pasajeros. Enmarcada en el programa “Pre Enlace Plus”, la propuesta busca fortalecer la inclusión laboral y fomentar la generación de empleo genuino.

Embed - Mujeres en la Conducción: inclusión laboral y generación de empleo genuino

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“Mujeres en la Conducción” obtiene resultados: de qué se trata la iniciativa

Impulsado por la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, el programa tiene como objetivo reducir la brecha de género existente en el sector del transporte y promover una mayor inserción laboral femenina.

En ese marco, se desarrolló una capacitación destinada a profesionalizar los perfiles laborales de 30 mujeres, entre ellas mendocinas desocupadas, trabajadoras municipales de Guaymallén y personal femenino de la empresa Andesmar.

Las capacitaciones se realizaron entre el 2 de octubre y el 25 de noviembre de 2025. Durante ese período, las participantes completaron 64 horas reloj distribuidas en 16 clases, donde recibieron formación teórica y práctica sobre conducción profesional de unidades de transporte de pasajeros. Además, el programa incluyó la matriculación de cada participante, garantizando la obtención del carnet profesional habilitante sin costo.

Los fondos del proyecto fueron aportados por el Ministerio de Producción. Por su parte, Andesmar brindó las capacitaciones, facilitó las unidades móviles para las prácticas y cubrió el seguro, además del pago de las tasas nacionales necesarias para tramitar la certificación profesional.

En tanto, el Municipio de Guaymallén aportó los espacios y materiales de estudio, cubrió los costos de los estudios psicofísicos y eximió del pago de tasas municipales para la matriculación de las participantes.

A través de una articulación entre el sector público y el privado, la iniciativa busca generar oportunidades concretas de inclusión laboral mediante la formación continua, la profesionalización y el desarrollo de competencias demandadas por las empresas. “Mujeres en la Conducción” se suma así a otros programas que ya permitieron la inserción laboral de miles de mujeres en Mendoza.

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