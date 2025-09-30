30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Capacitación con perspectiva de género

Lanzan en Guaymallén un plan pionero para formar a mujeres conductoras de ómnibus

Con apoyo de Andesmar y el municipio de Guaymallén, las 30 seleccionadas se preparan para obtener la licencia profesional y abrirse camino en un rubro históricamente masculino.

Mujeres de Guaymallén capacitadas por Andesmar.

Mujeres de Guaymallén capacitadas por Andesmar.

Por Sitio Andino Departamentales

Treinta mujeres de Guaymallén, la gran mayoría desempleadas, serán capacitadas por la empresa Andesmar. El programa se llama Mujeres en la Conducción y al cierre de la capacitación, las 30 protagonistas podrán acceder al carnet de conducir profesional.

Serán 16 clases y 64 horas reloj de capacitación teórica y práctica en el manejo profesional de unidades de transporte de pasajeros. A fines de noviembre, quienes aprueben los exámenes podrán aspirar a la licencia de conducir profesional y, al mismo tiempo, dar un paso trascendental a su desarrollo laboral y personal.

Lee además
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa
Campaña de RAEEs en Guaymallén.
Consumo responsable

Guaymallén lidera la recolección de residuos electrónicos en Mendoza

En la mañana del 30 de septiembre, el intendente Marcos Calvente, la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega y el director del Grupo Andesmar y presidente de la Fundación Andesmar Mauricio Badaloni, firmaron un convenio para dar vida a Mujeres en la conducción.

image

El acuerdo establece que Andesmar Industrial aportará personal especializado para dictar las clases, unidades móviles, seguros y boletos requeridos para la obtención de la licencia profesional; la Municipalidad de Guaymallén seleccionó a parte de las participantes, brindará los espacios físicos, materiales didácticos, elementos de seguridad vial y se hará cargo de los estudios psicofísicos; mientras que la Subsecretaría de Empleo y Capacitación incluirá a los participantes desempleadas en el programa Pre Enlace Plus, otorgando un estímulo económico mensual y cubrirá los gastos operativos del curso.

De las 30 mujeres, cinco ya son empleadas de Andesmar y buscan crecer en la empresa, cinco son empleadas de la Municipalidad de Guaymallén y tienen la misma aspiración; las 20 restantes son desempleadas que residen en el departamento.

image

El origen de Mujeres en la Conducción en el departamento de Guaymallén

Marina es empleada de Andesmar y también vecina de Guaymallén. Cuenta que “no había visto mujeres en la conducción profesional de la municipalidad. Contacté al intendente; él me escuchó y así nació este programa”.

Esa idea, nacida hace algunos meses atrás, se terminó concretando esta mañana, con la firma del convenio que da inicio a la iniciativa.

El acto en Guaymallén

Mauricio Badaloni agradeció a todas las mujeres de Andesmar, porque “siempre que las hemos convocado están ahí y entienden lo que nosotros queremos. Sinceramente, nosotros hemos hecho un upgrade con todas ustedes y también hemos aprendido internamente un montón de cosas que ustedes nos han enseñado”.

Luego, el empresario manifestó que “ya no hay que hablar de género, sino que hay que actuar y me parece que actuar y generar este tipo de ensamble de trabajo nos puede dar una mejora o poner un ejemplo. A veces hablar es muy simple, pero lograr ejemplos y acciones concretas donde la sociedad lo pueda ver, lo pueda medir, nos permiten avanzar en un camino”.

Luego Badaloni agradeció al intendente Calvente y a la subdirectora Vega y a los equipos de la comuna y el Ministerio de Producción que trabajaron en esta capacitación: “así se ve cómo se amalgama lo público y lo privado, que es algo que sinceramente en Mendoza está sucediendo”.

image

Emilce Vega recordó que “venimos trabajando hace ya más de 1 año con la Municipalidad de Guaymayén en generar oportunidades laborales, en entender la importancia de formar, de formar con una conciencia clara de insertarse laboralmente. Esta es la prueba cabal de lo que venimos trabajando; esto es, transformar las realidades”.

“Ustedes son las protagonistas de algo que hoy es la puntita de algo que se viene que va a ser muy grande. No solamente van a crecer de manera personal, lo que van a hacer es crecer a sus familias y a Mendoza. Eso es lo que nosotros queremos desde la gestión del gobierno que encabeza Alfredo Cornejo. Queremos que sean protagonistas. Ustedes van a demostrar que en los ámbitos masculinizados también podemos estar las mujeres, no para competir, sino para ser parte de esos procesos. Uno de esos lugares es la conducción de ómnibus de larga distancia”.

image

Marcos Calvente: "Disminuir la brecha entre hombres y mujeres"

Marcos Calvente destacó el encuentro entre lo público y lo privado y que se generen iniciativas convocantes: “más de 150 mujeres del departamento, la mayoría desempleadas, pretendieron ser parte de esta iniciativa. Es un programa que va a traer muchos beneficios, no solo por mejorar la empleabilidad, generando recurso humano con alta capacitación en un sector como el industrial, que está llamado a ser protagonista del crecimiento de la provincia y del departamento”.

Calvente abogó por la continuidad de Mujeres en la conducción: “estoy seguro de que ustedes son las protagonistas de esta primera camada de un programa que va a tener mucho para ofrecer”; para luego manifestar que el programa “es una solución a un problema muy importante, que es disminuir la brecha entre hombres y mujeres que se genera en el sector”.

Temas
Seguí leyendo

La Feria del Libro tendrá un tributo a Alfredo Bufano y un cruce con el jazz

Chocó con un montículo de escombros en Guaymallén y cobrará $31 millones

Robo insólito en Guaymallén: se llevaron una pata de jamón y huyeron en auto

Guaymallén invita a cuidar la salud cardiovascular en el Día Mundial del Corazón

Elecciones 2025 en Guaymallén: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Dos heridos tras un grave accidente vial en el Acceso Sur

Guaymallén vuelve a ser epicentro de la Feria del Libro de Mendoza

Demolieron un búnker delictivo en Guaymallén tras una serie de robos a comercios

LO QUE SE LEE AHORA
Godoy Cruz inauguró dos proyectos habitacionales.
Trabajo conjunto Provincia–Municipio

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Te Puede Interesar

El mandatario defendió el proyecto impulsado por su gobierno y aprobado por la Legislatura
Tras la sanción en el Senado

Cornejo defendió la reforma del estatuto y acusó a la oposición de "doble discurso"

Por Facundo La Rosa
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Por Carla Canizzaro
El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.  video
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"

Por Cecilia Zabala