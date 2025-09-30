30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inversión

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

En un acto que contó con la participación de empresarios y del gobernador Cornejo, el intendente Marcos Calvente presentó el programa de obra pública anual.

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El municipio de Guaymallén llevó a cabo un acto en el Hotel Hilton para presentar su Plan de Obras Bianual, un anuncio en el que se detalló dónde y cómo se ejecutarán las obras públicas en el departamento hasta 2026. El encuentro contó con la participación de inversores, empresarios, el intendente Marcos Calvente y el gobernador Alfredo Cornejo.

Embed

Plan de Obras Bianual en Guaymallén: qué se anunció

Con un total de 75 obras en ejecución simultánea y el 40% del presupuesto municipal destinado a infraestructura, se presentó uno de los planes más ambiciosos de los últimos años para Guaymallén. Según destacó el intendente Marcos Calvente: " Es un plan de obra pública municipal que requiere más de 100.000 millones de pesos, una inversión que por lejos trasciende lo que estamos acostumbrados a destinar con recursos propios".

Lee además
Mujeres de Guaymallén capacitadas por Andesmar.
Capacitación con perspectiva de género

Lanzan en Guaymallén un plan pionero para formar a mujeres conductoras de ómnibus
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa
30 de setiembre de 2025, presentación plan de obras bianual Guaymallén. Dalmiro Barbeito, Cecim, Cornejo, Calvente
Además de funcionarios políticos, la reunión contó con varios empresarios e inversores.

Además de funcionarios políticos, la reunión contó con varios empresarios e inversores.

Calvente celebró que el plan se financiará íntegramente con recursos municipales: "En tiempos de la Argentina donde hay líderes y gobiernos que creen que la obra pública es un gasto, nosotros no solo no contemplamos eso, sino que la vemos como una inversión, una verdadera inversión social y económica".

El jefe comunal también remarcó que la iniciativa busca mejorar los servicios a los vecinos y potenciar el crecimiento económico, al tiempo que favorece al sector privado. "Entendemos que este plan de obra es el cimiento para la inversión privada. Son obras que garantizan un crecimiento poblacional y económico planificado de nuestro departamento", remarcó.

Cornejo respaldó el plan y dejó un mensaje político

El gobernador Alfredo Cornejo también participó del encuentro y valoró la planificación del municipio en sintonía con el Gran Mendoza: "Le recomendé (a Calvente) que hiciera una convocatoria, que no se limitara a su gabinete, sino que convocara a empresarios y a quienes invierten en Guaymallén, para que vean que hay un norte, un camino y objetivos".

30 de setiembre de 2025, presentación plan de obras bianual Guaymallén. Hilton, Alfredo Cornejo
Cornejo ofreció un mensaje de apoyo al sector privado.

Cornejo ofreció un mensaje de apoyo al sector privado.

Cornejo subrayó los desafíos de la gestión pública, como la necesidad de reglas claras, coordinación territorial y el impacto de la inflación. "He visto esos siete conglomerados de proyectos de obra pública que tiene Guaymallén: el 100% son concretos, ya están en marcha o licitados, y están coordinados en el marco del ordenamiento territorial".

Finalmente, el gobernador hizo un llamado político en vísperas de las elecciones del 26 de octubre: "Los empresarios necesitan reglas claras y administradores eficaces que bajen el gasto para poder reducir impuestos. De nada vale tener municipios bien administrados si se cambia el rumbo económico de la provincia. Si eso ocurre, vamos a enfrentar grandes dificultades".

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén lidera la recolección de residuos electrónicos en Mendoza

La Feria del Libro tendrá un tributo a Alfredo Bufano y un cruce con el jazz

Chocó con un montículo de escombros en Guaymallén y cobrará $31 millones

Robo insólito en Guaymallén: se llevaron una pata de jamón y huyeron en auto

Guaymallén invita a cuidar la salud cardiovascular en el Día Mundial del Corazón

Elecciones 2025 en Guaymallén: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Dos heridos tras un grave accidente vial en el Acceso Sur

Guaymallén vuelve a ser epicentro de la Feria del Libro de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Carrera de Regularidad en San Rafael. video
Patrimonio sobre ruedas

Carrera de regularidad: San Rafael recibe a pilotos de toda la provincia

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Tomá nota

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Te Puede Interesar

Crisis financiera y dólar barato: aumenta la dolarización de Argentina en septiembre
Pasión por el dólar

Crisis financiera y dólar barato: aumenta la dolarización de Argentina en septiembre

Por Marcelo López Álvarez
Triple crimen: las fuerzas de seguridad lograron la detención de Pequeño J, el presunto autor intelectual
En Perú

Triple crimen: detuvieron a "Pequeño J", el presunto autor intelectual

Por Sitio Andino Policiales
Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026
Inversión

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

Por Luis Calizaya