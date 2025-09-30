Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

El municipio de Guaymallén llevó a cabo un acto en el Hotel Hilton para presentar su Plan de Obras Bianual , un anuncio en el que se detalló dónde y cómo se ejecutarán las obras públicas en el departamento hasta 2026 . El encuentro contó con la participación de inversores, empresarios, el intendente Marcos Calvente y el gobernador Alfredo Cornejo .

Con un total de 75 obras en ejecución simultánea y el 40% del presupuesto municipal destinado a infraestructura , se presentó uno de los planes más ambiciosos de los últimos años para Guaymallén . Según destacó el intendente Marcos Calvente : " Es un plan de obra pública municipal que requiere más de 100.000 millones de pesos , una inversión que por lejos trasciende lo que estamos acostumbrados a destinar con recursos propios ".

Guaymallén presentó su Plan Bianual de Obras Públicas 2025–2026 75 obras en ejecución, $50.000 millones de inversión y 40% del presupuesto destinado a infraestructura. Calles, cloacas, plazas, bulevares, entornos escolares, colectoras del Acceso Este y +3.000 árboles/año. pic.twitter.com/e1ON1tOnpu

Conmoción Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Capacitación con perspectiva de género Lanzan en Guaymallén un plan pionero para formar a mujeres conductoras de ómnibus

Calvente celebró que el plan se financiará íntegramente con recursos municipales : "En tiempos de la Argentina donde hay líderes y gobiernos que creen que la obra pública es un gasto , nosotros no solo no contemplamos eso, sino que la vemos como una inversión, una verdadera inversión social y económica ".

El jefe comunal también remarcó que la iniciativa busca mejorar los servicios a los vecinos y potenciar el crecimiento económico , al tiempo que favorece al sector privado. "Entendemos que este plan de obra es el cimiento para la inversión privada . Son obras que garantizan un crecimiento poblacional y económico planificado de nuestro departamento", remarcó.

Cornejo respaldó el plan y dejó un mensaje político

El gobernador Alfredo Cornejo también participó del encuentro y valoró la planificación del municipio en sintonía con el Gran Mendoza: "Le recomendé (a Calvente) que hiciera una convocatoria, que no se limitara a su gabinete, sino que convocara a empresarios y a quienes invierten en Guaymallén, para que vean que hay un norte, un camino y objetivos".

30 de setiembre de 2025, presentación plan de obras bianual Guaymallén. Hilton, Alfredo Cornejo Cornejo ofreció un mensaje de apoyo al sector privado. Foto: Cristian Lozano

Cornejo subrayó los desafíos de la gestión pública, como la necesidad de reglas claras, coordinación territorial y el impacto de la inflación. "He visto esos siete conglomerados de proyectos de obra pública que tiene Guaymallén: el 100% son concretos, ya están en marcha o licitados, y están coordinados en el marco del ordenamiento territorial".

Finalmente, el gobernador hizo un llamado político en vísperas de las elecciones del 26 de octubre: "Los empresarios necesitan reglas claras y administradores eficaces que bajen el gasto para poder reducir impuestos. De nada vale tener municipios bien administrados si se cambia el rumbo económico de la provincia. Si eso ocurre, vamos a enfrentar grandes dificultades".