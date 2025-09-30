30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Guaymallén lidera la recolección de residuos electrónicos en Mendoza

Con casi 6.200 kilos recuperados en 2025, Guaymallén vuelve a sumarse a la campaña de RAEEs junto a Reciclarg y al programa Ecodedal.

Campaña de RAEEs en Guaymallén.

Durante 2025, Guaymallén viene liderando la recolección de basura RAEEs con 6.193,11 kilos en aparatos electrónicos y eléctricos; seguido de Luján de Cuyo con 4.419 kilos y Maipú con 3.187,4 kilos.

Los casi 6.200 kilos de residuos recolectados equivalen a mitigar gases de efecto invernadero (GEI) por 1.776 kilogramos; es decir, sería lo que se dejaría de emitir por recuperar productos que están disponibles en los RAEEs y que pueden ser reutilizados en la fabricación de otros aparatos, como oro, plata y cobre, así como también la disposición final de sustancias peligrosas como plomo, mercurio y cadmio que, si no se tratan adecuadamente, pueden contaminar el suelo, el agua y el aire, afectando la salud humana y el equilibrio ambiental.

¿Qué se puede entregar en la campaña en Guaymallén?

Los vecinos podrán llevar a la explanada municipal impresoras, computadoras, celulares, mouses, teclados, tostadoras, licuadoras, microondas, planchitas y secadores de pelo, pendrives, auriculares, entre otros.

En esta campaña no se pueden entregar electrodomésticos de la línea blanca (heladeras, lavarropas o aire acondicionados).

Además, también participa el programa Ecodedal y se podrá entregar ropa en desuso y telas limpias y secas (no calzado, ni ropa interior). Ecodedal es impulsado por la Municipalidad de Guaymallén y promueve la recuperación y reutilización de prendas y retazos textiles. A través de talleres y acciones comunitarias, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental de la industria textil —una de las más contaminantes del mundo— y fomentar hábitos responsables de consumo.

image

Se reciben RAEEs todo el año en Guaymallén

La campaña está dentro de un programa más amplio. Guaymallén cuenta con Puntos Limpios permanentes donde se pueden llevar los residuos electrónicos durante todo el año:

  • Mendoza Plaza Shopping: Calle Gagliardi (altura aprox 3600 – estacionamiento).
  • Alto Dorrego Mall: Ingreso por Paso de los Patos.
  • Centro Verde Guaymallén: Calle Santa Isabel S/N, El Sauce.
