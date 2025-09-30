Guaymallén lidera la recolección de residuos electrónicos en Mendoza

Los casi 6.200 kilos de residuos recolectados equivalen a mitigar gases de efecto invernadero (GEI) por 1.776 kilogramos; es decir, sería lo que se dejaría de emitir por recuperar productos que están disponibles en los RAEEs y que pueden ser reutilizados en la fabricación de otros aparatos, como oro, plata y cobre, así como también la disposición final de sustancias peligrosas como plomo, mercurio y cadmio que, si no se tratan adecuadamente, pueden contaminar el suelo, el agua y el aire, afectando la salud humana y el equilibrio ambiental.
¿Qué se puede entregar en la campaña en Guaymallén?
Los vecinos podrán llevar a la explanada municipal impresoras, computadoras, celulares, mouses, teclados, tostadoras, licuadoras, microondas, planchitas y secadores de pelo, pendrives, auriculares, entre otros.
En esta campaña no se pueden entregar electrodomésticos de la línea blanca (heladeras, lavarropas o aire acondicionados).