30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este martes 30 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este martes.

Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Valle de Uco.

Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Valle de Uco.

 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este martes 30, en una comuna del Valle de Uco se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.

Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este martes el departamento de San Carlos contará con grandes propuestas.

feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.

Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.

Feria del Libro: el cronograma para este martes 30 de septiembre

Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro de Mendoza son:

San Carlos

  • Obra de teatro infantil Cuentos que sanan. Sala Pueblo Mágico de los Niños, Parque Raúl Alfonsín, Eugenio Bustos, a las 10.
  • Intervención artística en sala Pueblo Mágico de los Niños Parque Raúl Alfonsín, Eugenio Bustos, a las 11.
  • Obra de teatro infantil Cuentos que sanan. Sala Pueblo Mágico de los Niños, Parque Raúl Alfonsín, Eugenio Bustos, a las 14.30.
  • Taller literario de Marta Castellino. Sala IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza, a las 15.
  • Intervención artística en Sala Pueblo Mágico de los Niños, Parque Raúl Alfonsín, Eugenio Bustos, a las 15.30
  • Charlas dibujadas, con Chanti. Sala Plaza San Martín, La Consulta, a las 18.30.

Para mayor información sobre la Feria del Libro de Mendoza 2025, las actividades programadas y más detalles se puede ingresar a esta nota.

La feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos con las siguientes personalidades destacadas:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

