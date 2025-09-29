Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este lunes 29, en una comuna del Valle de Uco se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.
El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.
Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este lunes 29 el departamento de San Carlos contará con grandes propuestas.
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.
Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro de Mendoza son:
San Carlos
Apertura. Plaza San Martín, de La Consulta, a las 9.30.
Exposición, venta de libros y artesanos, de 9.30 a 21.
Obra de teatro infantil Musilocos, a las 10.
Intervención artística las 11.
Obra de teatro infantil Musilocos, a las 14.30.
Intervención artística, a las 15.30.
Presentación de escritores del Valle de Uco, a las 19.30.