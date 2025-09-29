29 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este lunes.

 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este lunes 29, en una comuna del Valle de Uco se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.

Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza 2025
Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este lunes 29 el departamento de San Carlos contará con grandes propuestas.

feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia
Feria del Libro: el cronograma para este domingo 28 de septiembre

Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro de Mendoza son:

San Carlos

  • Apertura. Plaza San Martín, de La Consulta, a las 9.30.
  • Exposición, venta de libros y artesanos, de 9.30 a 21.
  • Obra de teatro infantil Musilocos, a las 10.
  • Intervención artística las 11.
  • Obra de teatro infantil Musilocos, a las 14.30.
  • Intervención artística, a las 15.30.
  • Presentación de escritores del Valle de Uco, a las 19.30.
  • Show de Iván Noble, a las 21.

La feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos con las siguientes personalidades destacadas:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

