21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Valle de Uco

Firmaron acuerdo de financiamiento educativo para fortalecer escuelas del Valle de Uco

Autoridades provinciales y municipales firmaron un acuerdo con el fin de destinar fondos a obras de infraestructura y mantenimiento escolar.

Acuerdo de financiamiento educativo en Tupungato.

Acuerdo de financiamiento educativo en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de las políticas educativas impulsadas por el Gobierno de Mendoza, se firmó un acuerdo de financiamiento educativo destinado a mejorar las condiciones de los establecimientos escolares del Valle de Uco.

La actividad se desarrolló en el Hotel de Turismo de Tupungato y fue encabezada por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y titular de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, Tadeo García Zalazar.

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También participaron el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, el jefe comunal de Tunuyán, Emir Andraos, y la jefa de Gabinete de San Carlos, María del Valle Prieto.

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Fondos para mantenimiento y obras en escuelas

Los acuerdos permitirán destinar recursos provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo para obras de mantenimiento, refacción e infraestructura en distintos establecimientos de la región.

El intendente Aguilera destacó la importancia de acompañar a las comunidades educativas del departamento y agradeció el trabajo de los docentes.

“Para nosotros acompañar a las comunidades educativas es fundamental. Desde el municipio realizamos tareas de mantenimiento, infraestructura para CEPI, subsidios como el programa InvertiDasMente y también brindamos transporte escolar para muchos estudiantes”, señaló.

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Entrega de más de 4.200 libros para estudiantes

Como parte de la agenda, las autoridades también realizaron la entrega de más de 4.200 libros para alumnos del sistema de gestión pública, destinados a los niveles inicial y primario.

Según explicó el ministro García Zalazar, la iniciativa se enmarca dentro del Plan Provincial de Alfabetización, que busca fortalecer el aprendizaje mediante inversión en materiales educativos.

“El objetivo es que todos los estudiantes tengan el mismo material y el mismo estándar educativo en toda la provincia”, afirmó el funcionario.

Anuncian inversión tecnológica para las escuelas

Durante el encuentro, el ministro también adelantó un plan de inversión en tecnología educativa que incluirá licencias digitales, capacitación docente y equipamiento para las aulas.

El programa prevé avanzar con conectividad, aulas digitales móviles y pantallas interactivas, con el objetivo de alcanzar a casi 3.000 escuelas de Mendoza entre el segundo semestre de este año y comienzos de 2027.

Según García Zalazar, estas herramientas permitirán mejorar los aprendizajes, especialmente en áreas como matemáticas y comprensión lectora.

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El rol de las familias en la educación

Finalmente, el ministro hizo hincapié en la importancia del acompañamiento familiar en la educación de niños y adolescentes. En ese sentido, recordó que desde este año se exige un mínimo del 80% de asistencia escolar en todos los niveles, y convocó a las familias a involucrarse en el proceso educativo.

“El acompañamiento de la familia es fundamental para mejorar la convivencia escolar y prevenir problemáticas como el bullying o situaciones vinculadas a la salud mental”, señaló.

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