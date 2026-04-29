Nueva capacitación para producir alimentos en casa de forma sostenible

El área de Agroecología de ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) lanzó una propuesta de capacitación gratuita orientada a quienes deseen iniciarse o mejorar sus conocimientos en huertas urbanas.

La iniciativa contempla cuatro encuentros virtuales que se desarrollarán todos los martes de mayo, comenzando el próximo 5 a las 10.00 horas.

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Durante las clases, los participantes podrán acceder a contenidos prácticos sobre el armado y mantenimiento de un huerto urbano , desde sus etapas iniciales hasta su funcionamiento integral.

Entre los temas se abordarán el diseño según los espacios disponibles , la elección de los lugares adecuados, el conocimiento de la tierra y los sustratos, el uso de nutrientes, caldos y purines, el compostaje y el reconocimiento de insectos, entre otros aspectos clave.

Producción local y sustentabilidad

La propuesta busca promover la producción de alimentos en el ámbito urbano y fortalecer prácticas sostenibles, en un contexto donde crece el interés por alternativas que permitan reducir costos y mejorar la calidad de vida.

Además, se presenta como una herramienta accesible para quienes desean iniciarse en la agroecología o potenciar el rendimiento de sus cultivos en espacios reducidos.

Los cupos son limitados y quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible online: https://forms.gle/1MAFHMh8VrzkT4y5A