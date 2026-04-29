Nueva capacitación para producir alimentos en casa de forma sostenible

El área de Agroecología de ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) lanzó una propuesta de capacitación gratuita orientada a quienes deseen iniciarse o mejorar sus conocimientos en huertas urbanas.
La capacitación lanzada por el ISCAMEN será online, gratuita y con cupos limitados durante todos los martes de mayo.
El área de Agroecología de ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) lanzó una propuesta de capacitación gratuita orientada a quienes deseen iniciarse o mejorar sus conocimientos en huertas urbanas.
La iniciativa contempla cuatro encuentros virtuales que se desarrollarán todos los martes de mayo, comenzando el próximo 5 a las 10.00 horas.
Durante las clases, los participantes podrán acceder a contenidos prácticos sobre el armado y mantenimiento de un huerto urbano, desde sus etapas iniciales hasta su funcionamiento integral.
Entre los temas se abordarán el diseño según los espacios disponibles, la elección de los lugares adecuados, el conocimiento de la tierra y los sustratos, el uso de nutrientes, caldos y purines, el compostaje y el reconocimiento de insectos, entre otros aspectos clave.
La propuesta busca promover la producción de alimentos en el ámbito urbano y fortalecer prácticas sostenibles, en un contexto donde crece el interés por alternativas que permitan reducir costos y mejorar la calidad de vida.
Además, se presenta como una herramienta accesible para quienes desean iniciarse en la agroecología o potenciar el rendimiento de sus cultivos en espacios reducidos.
Los cupos son limitados y quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible online: https://forms.gle/1MAFHMh8VrzkT4y5A