29 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
capacitación

Nueva capacitación para producir alimentos en casa de forma sostenible

La capacitación lanzada por el ISCAMEN será online, gratuita y con cupos limitados durante todos los martes de mayo.

Capacitación gratuita desde el Valle de Uco.

Capacitación gratuita desde el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

El área de Agroecología de ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) lanzó una propuesta de capacitación gratuita orientada a quienes deseen iniciarse o mejorar sus conocimientos en huertas urbanas.

La iniciativa contempla cuatro encuentros virtuales que se desarrollarán todos los martes de mayo, comenzando el próximo 5 a las 10.00 horas.

Lee además
Qué capacitación reciben los docentes de Mendoza ante un posible tiroteo en las escuelas.

Tiroteo escolar: cómo deben actuar los docentes en Mendoza
Fortalecen capacidades para el combate de incendios con un curso sobre uso y seguridad de medios aéreos.

Incendios forestales: capacitaron a brigadistas en Mendoza en el uso de medios aéreos

Cómo será la capacitación

Durante las clases, los participantes podrán acceder a contenidos prácticos sobre el armado y mantenimiento de un huerto urbano, desde sus etapas iniciales hasta su funcionamiento integral.

Entre los temas se abordarán el diseño según los espacios disponibles, la elección de los lugares adecuados, el conocimiento de la tierra y los sustratos, el uso de nutrientes, caldos y purines, el compostaje y el reconocimiento de insectos, entre otros aspectos clave.

Producción local y sustentabilidad

La propuesta busca promover la producción de alimentos en el ámbito urbano y fortalecer prácticas sostenibles, en un contexto donde crece el interés por alternativas que permitan reducir costos y mejorar la calidad de vida.

Además, se presenta como una herramienta accesible para quienes desean iniciarse en la agroecología o potenciar el rendimiento de sus cultivos en espacios reducidos.

Los cupos son limitados y quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible online: https://forms.gle/1MAFHMh8VrzkT4y5A

Embed - El ISCAMEN lanza un ciclo de capacitaciones gratuitas: huerto urbano, compostaje y más

Temas
Seguí leyendo

Una propuesta gratuita para aprender a gestionar emociones en familia

Cuenta regresiva en General Alvear: qué propuestas traerá la Fiesta Nacional de la Ganadería

Formando Capital Humano: en qué consiste el nuevo programa del Gobierno

Un nuevo espacio para acompañar a estudiantes y evitar el abandono escolar

Riesgo en la Ruta Nacional 40: el problema que preocupa en Valle de Uco

Atención veterinaria sin costo: los números que muestran el impacto en Maipú

Comida sin gluten: lanzan jornada con promos y capacitaciones

Exención total de tasas: la fuerte jugada para atraer inversiones al sur mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.

Municipios de la región debaten cómo mejorar la seguridad

Las Más Leídas

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo.

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja video

Las cámaras de seguridad lo grabaron dándole una paliza a su ex y finalmente terminó tras las rejas

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto video

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto