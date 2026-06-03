El plan de la DGE para que la Matemática sea la materia favorita de los alumnos de Primaria.

Con la meta de revertir las dificultades de aprendizaje y lograr que los números dejen de ser una barrera para transformarse en una herramienta amigable, la Dirección General de Escuelas comenzó a desplegar la primera capacitación docente de Matemática orientada al nivel Primario. La iniciativa, de carácter continuo, se desarrolla en simultáneo en distintos centros educativos distribuidos en los 18 departamentos de la provincia de Mendoza.

El trayecto formativo, que se extiende hasta el 5 de junio en su primera etapa presencial, involucra de forma directa a más de 1.100 educadores y alcanza a unas 900 instituciones escolares de gestión estatal y privada, incluyendo las modalidades de Educación Especial y Jóvenes y Adultos.

DGE capacita a más de 1100 docentes para mejorar la enseñanza en Matemática.

La urgencia y el diseño de esta capacitación no son casuales; responden a los datos concretos obtenidos en el Censo Provincial de Matemática realizado a finales de 2025 . Esta evaluación inédita en la provincia permitió trazar una radiografía precisa del desempeño de los alumnos mendocinos, encendiendo luces de alerta especialmente en los últimos años del ciclo primario, donde se detectaron las mayores complejidades en las trayectorias escolares.

"A partir del Censo 2025, definimos los temas que abordaremos este año. Son contenidos centrales establecidos en la formación docente continua. Debemos acompañar a los estudiantes para que la Matemática los ayude a resolver situaciones de la vida cotidiana", explicó Viviana Romero, referente provincial del área de Matemática de nivel Primario.

Romero detalló que se elaboró un documento pedagógico específico y aplicable desde primero hasta séptimo grado para trabajar dentro de las aulas. Además, destacó que se está articulando una transición directa con el nivel secundario para que el paso de un ciclo al otro mantenga los mismos criterios de enseñanza.

escuela, estudiante, censo, matemática Se elaboró un documento pedagógico aplicable desde primero hasta séptimo grado para trabajar dentro de las aulas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Innovación didáctica y efecto multiplicador

La propuesta, que se enmarca dentro del Plan Provincial de Alfabetización en Matemática, plantea un fuerte cambio de paradigma en el aula: se busca que las clases dejen de centrarse en la repetición de fórmulas rígidas y pasen a enfocarse en la lógica, el juego y las situaciones cotidianas.

Para apuntalar este proceso, la DGE también está acompañando a los maestros en la incorporación de nuevas plataformas digitales, entendidas como un complemento indispensable para capturar el interés de los estudiantes actuales.

Por su parte, Nélida Maluf, directora de Planificación de la Calidad Educativa, ponderó el diseño logístico de la formación, que fue pensado para garantizar una cobertura total del territorio sin descuidar el normal dictado de clases:

Sin suspensión de actividades: las jornadas se desarrollan en horario escolar. Cada institución seleccionó estratégicamente al docente asistente.

Rol de multiplicadores: el maestro que asiste a la capacitación tiene la tarea de replicar las metodologías y las estrategias didácticas con el resto de la comunidad educativa en su propia escuela.

Sedes departamentales: para facilitar el acceso, se dispusieron 16 sedes de formación distribuidas en toda la geografía provincial.

docentes capacitacion 3 Las jornadas se desarrollan en horario escolar, pero no habrá suspensión de clases.

A este despliegue masivo del sistema educativo obligatorio se sumó, además, la participación voluntaria de estudiantes de Educación Superior de carreras afines, buscando consolidar este nuevo enfoque pedagógico desde la misma formación de los futuros docentes mendocinos.