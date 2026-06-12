Los beneficios del chocolate negro para la salud: qué tipo elegir y cuál es la dosis diaria recomendada

El chocolate es mucho más que un simple gusto dulce para el paladar; es un alimento con un enorme potencial terapéutico. Sin embargo, los mitos alrededor de sus propiedades abundan y la ciencia médica advierte que los beneficios reales para el organismo provienen exclusivamente del grano de cacao puro y mínimamente procesado.

Según explicó el renombrado investigador Tim Spector, profesor del King’s College de Londres, el cacao proviene de una planta fermentada de gran complejidad que combina fibra, proteínas y compuestos químicos defensivos llamados polifenoles . Estos componentes actúan de manera directa mejorando el rendimiento del cuerpo humano, siempre y cuando se eviten las versiones industriales cargadas de azúcares refinados.

Cuando consumís un producto de alta calidad, estás incorporando nutrientes esenciales como hierro, magnesio, cobre y potasio. Investigaciones internacionales destacan el impacto positivo de sus antioxidantes en diferentes sistemas de nuestro cuerpo :

Salud intestinal: Los polifenoles actúan como "combustible de cohetes" para los microbios buenos del intestino, funcionando como un potente prebiótico que mejora la microbiota.

Los polifenoles actúan como "combustible de cohetes" para los microbios buenos del intestino, funcionando como un potente prebiótico que mejora la microbiota. Protección cardiovascular: Los flavanoles mejoran la función de los vasos sanguíneos, ayudan a reducir la presión arterial y equilibran los niveles de colesterol.

Los flavanoles mejoran la función de los vasos sanguíneos, ayudan a reducir la presión arterial y equilibran los niveles de colesterol. Estímulo cerebral: Sus compuestos químicos aumentan el flujo sanguíneo y el oxígeno en el cerebro, potenciando las áreas vinculadas al aprendizaje y la memoria.

Sus compuestos químicos aumentan el flujo sanguíneo y el oxígeno en el cerebro, potenciando las áreas vinculadas al aprendizaje y la memoria. Regulación del estado de ánimo: Estimula la liberación natural de endorfinas y colabora en la producción de serotonina, el neurotransmisor encargado de aliviar el estrés.

Estimula la liberación natural de endorfinas y colabora en la producción de serotonina, el neurotransmisor encargado de aliviar el estrés. Menor riesgo de diabetes: Estudios a gran escala demostraron que comer este alimento de forma moderada mejora la producción de insulina y reduce la resistencia a la misma.

CACAO CHOCOLATE El chocolate: un superalimento para tu intestino

¿Qué tipo de chocolate se debe elegir y cuál es la cantidad diaria?

Para que las propiedades tengan un impacto real en la salud, la regla fundamental es observar con atención las etiquetas de los productos. Los especialistas recomiendan elegir únicamente variedades de chocolate negro o amargo que contengan un 70% o más de cacao (siendo el rango óptimo entre el 85% y el 90%). Se deben descartar por completo el chocolate con leche y el blanco, ya que sus altos contenidos de grasas saturadas y aditivos anulan cualquier beneficio natural.

En cuanto a las porciones, la moderación es la clave para evitar un exceso calórico contraproducente. Los expertos sugieren una dosis diaria de entre 15 y 30 gramos, lo que equivale a comer entre 2 y 4 cuadritos de una tableta estándar. Consumir esta pequeña porción por la mañana o al finalizar las comidas ayuda además a estabilizar el azúcar en sangre y a calmar la ansiedad por otras golosinas ultraprocesadas.

chocolate-negro.jpeg Una dosis de 2 a 4 cuadraditos de una tableta de chocolate es suficiente

Aprender a saborear el producto de forma pausada en lugar de comer compulsivamente transforma este hábito en una herramienta saludable para el bienestar diario. En las góndolas de los comercios mendocinos, la oferta de tabletas con altos porcentajes de pureza creció de forma notable, facilitando que los consumidores locales incorporen este superalimento natural para proteger su corazón y nutrir sus defensas.