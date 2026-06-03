3 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán firmó un convenio para relevar y diagnosticar el arbolado público del departamento

El proyecto en Tunuyán busca fortalecer el vínculo entre la formación académica y las necesidades concretas de la comunidad a través de experiencias de aprendizaje en territorio.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán y el Instituto de Educación Superior N° 9-010 Rosario Vera Peñaloza firmaron un convenio de cooperación que permitirá a estudiantes realizar prácticas profesionalizantes vinculadas al relevamiento y diagnóstico del arbolado público del departamento.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la formación académica y las necesidades concretas de la comunidad, promoviendo experiencias de aprendizaje en territorio y generando información clave para la gestión ambiental.

Un trabajo conjunto para cuidar el patrimonio verde en Tunuyán

El acuerdo fue rubricado por el intendente Emir Andraos y la rectora del instituto, Carina Morales, quienes destacaron la importancia de articular esfuerzos entre el Estado y las instituciones educativas. Durante la firma, Andraos señaló que el convenio permitirá avanzar en acciones vinculadas al diagnóstico, relevamiento de especies, reforestación y cuidado del arbolado urbano.

“Acabamos de firmar un importante convenio con el Instituto Rosario Vera Peñaloza para llevar adelante gestiones sobre el arbolado público, diagnóstico, relevamiento de especies, reforestación y el cuidado de nuestro arbolado”, expresó el jefe comunal.

Además, felicitó a la comunidad educativa por sumarse a esta iniciativa y destacó la importancia de impulsar políticas públicas orientadas a preservar un recurso fundamental para la calidad ambiental del departamento.

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Formación práctica al servicio de la comunidad de Tunuyán

Por su parte, la rectora Carina Morales valoró la concreción del acuerdo y resaltó que la propuesta permitirá fortalecer la formación de los estudiantes.

“Este convenio es muy importante para nosotros porque nos abre la posibilidad de realizar actividades y planificar acciones en relación con las tecnicaturas que ofrecemos y las necesidades que el municipio tiene”, afirmó.

Asimismo, agradeció la predisposición del Municipio para generar espacios de formación práctica que permitan a los alumnos aplicar sus conocimientos en situaciones reales.

Capacitación para el censo digital del arbolado

Como parte de esta articulación, se desarrolló una jornada de capacitación destinada a quienes participarán del futuro censo digital del arbolado público.

Durante el encuentro, el equipo técnico de la Dirección de Ambiente abordó aspectos relacionados con la normativa vigente, las competencias municipales y provinciales, y la importancia del arbolado como patrimonio ambiental.

Además, se presentó la plataforma digital Picker, herramienta que será utilizada para registrar y sistematizar la información obtenida durante el relevamiento en territorio.

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Tecnología y conocimiento para una mejor planificación

La capacitación incluyó también contenidos técnicos brindados por la ingeniera agrónoma Fernanda Aluatti, quien instruyó a los estudiantes en identificación de especies, evaluación sanitaria y criterios dendrométricos necesarios para desarrollar el relevamiento.

La directora de Ambiente, Lucía Fiori, destacó que el proyecto permitirá contar con datos precisos sobre el estado del patrimonio forestal del departamento.

“Desde la Municipalidad de Tunuyán seguimos acercando la ciencia al territorio. Vamos a comenzar con el censo digital del arbolado público y, a través de las prácticas de los estudiantes, podremos dejar evidencia de cómo se encuentra el arbolado en el departamento y cuáles son las oportunidades de mejora”, sostuvo.

Educación, ambiente y tecnología

La propuesta representa un nuevo paso en la integración de la educación, el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión pública.

A través de este trabajo conjunto, Tunuyán busca generar información estratégica para la planificación urbana, fortalecer la gestión sostenible del arbolado y promover la participación activa de los futuros profesionales en la construcción de una comunidad más sustentable.

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