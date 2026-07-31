Tras cuatro años de gestiones, Nación canceló elconvenio para el financiamiento para el nuevo estadio de Tunuyán

El intendente Emir Andraos explicó que Tunuyán no podrá construir el nuevo estadio tras la cancelación del financiamiento internacional.

Después de casi cuatro años de trámites, estudios y procedimientos administrativos , la Municipalidad de Tunuyán fue notificada por el Gobierno nacional de la decisión de rescindir el convenio que permitía el financiamiento del nuevo Estadio Polideportivo Municipal a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) .

La comuna aclaró que, durante todo el proceso, nunca recibió recursos económicos ni materiales para ejecutar la obra y que, con la cancelación del préstamo, el proyecto —estimado actualmente en unos siete millones de dólares — no podrá llevarse adelante.

“Hoy me toca contarles una noticia que nunca hubiera querido dar. Fuimos notificados por el Gobierno nacional de la decisión de rescindir el convenio que teníamos firmado para el financiamiento del nuevo Estadio Polideportivo Municipal”, expresó el intendente Emir Andraos a través de un comunicado oficial. La notificación fue recibida el pasado 24 de julio .

Según explicó el jefe comunal, la comunicación oficial informa el desistimiento del Préstamo CAF y señala que la Nación no cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el proyecto . La medida también alcanzó a otros ocho proyectos del país incluidos en la misma línea de financiamiento.

Una obra que quedó sin financiamiento tras años de trabajo

“Pasaron 30 meses y llegó esta triste noticia. El Gobierno nacional nos informa que ha cancelado el programa con la CAF y, por lo tanto, no contamos con el financiamiento para poder llevar adelante esta construcción”, señaló Andraos.

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En la misma comunicación, la Nación consultó si la Municipalidad estaba en condiciones de asumir la totalidad de la inversión con fondos propios. Frente a esa posibilidad, el intendente fue contundente: “Irónicamente, nos preguntan si contamos con fondos en el Municipio para poder hacernos cargo nosotros, y la verdad es que no”.

Andraos recordó que la gestión municipal ya destinó recursos propios para continuar obras que contaban con financiamiento nacional y que quedaron paralizadas. “Ya nos hicimos cargo de 300 casas del barrio, de dos jardines maternales y de tres obras de asfalto que habían quedado paralizadas. Gracias a una buena administración, a los ahorros y a una clara conducción desde la parte contable del Municipio pudimos afrontarlas”, explicó.

Sin embargo, señaló que la construcción de un estadio polideportivo implica una inversión de otra escala y excede las posibilidades presupuestarias de la comuna. Por ese motivo, el proyecto había sido presentado para acceder a una línea de financiamiento internacional.

El proyecto atravesó todas las etapas administrativas

El proceso comenzó formalmente en noviembre de 2022, cuando el Municipio remitió la documentación para que la iniciativa fuera evaluada. Esa instancia fue el resultado de un año previo de trabajo en el que participaron arquitectos, ingenieros, abogados, contadores y profesionales de distintas áreas municipales.

El proceso comenzó formalmente en noviembre de 2022. Municipalidad de Tunuyán

Durante ese período se elaboraron 150 planos y cientos de informes técnicos, ambientales, educativos, deportivos, económicos y legales. “Estos nueve biblioratos contienen toda la información acumulada durante un año de trabajo. Ciento cincuenta planos, cientos de informes y dictámenes que se generaron a través del trabajo incansable de todo el equipo municipal”, explicó Andraos.

En diciembre de 2022, la CAF informó que la propuesta cumplía con los criterios de elegibilidad y podía ser priorizada dentro del préstamo. A partir de allí, el Municipio avanzó con la adquisición del terreno, estudios de factibilidad, impacto ambiental, proyectos arquitectónicos, cálculos estructurales y la elaboración de los pliegos licitatorios.

El procedimiento también incluyó una consulta pública durante 21 días, con participación de vecinos, instituciones, clubes, escuelas y organizaciones del departamento.

En agosto de 2023 se publicó el llamado a licitación y, en diciembre de ese año, se firmó el contrato con la empresa adjudicataria. Durante 2024 se presentaron además los informes legales, cronogramas de ejecución, permisos ambientales y diseños ejecutivos requeridos.

Imposibilidad de financiar la construcción

“Esto escapa de nuestras posibilidades. Es otra escala. Es un estadio que tiene un costo de siete millones de dólares y por eso habíamos ido a buscar los fondos a organismos internacionales”, sostuvo Andraos.

El intendente destacó que la comuna asumió con recursos propios obras que habían quedado frenadas. Prensa Municipalidad de Tunuyán

Finalmente, el intendente aseguró que continuarán buscando nuevas alternativas de financiamiento y pidió a deportistas, profesores, entrenadores y familias que esperaban la obra que no pierdan las expectativas. “Me comprometo a seguir trabajando, buscando líneas de financiamiento y golpeando las puertas que tenga que golpear para poder conseguir los fondos y que este estadio se construya definitivamente”, concluyó.