La Municipalidad de Mendoza impulsa la reconversión de los puestos de diarios y revistas

La Municipalidad de Mendoza dio un paso fundamental hacia la modernización del espacio público y el fortalecimiento del comercio local. Elintendente Ulpiano Suarez, acompañado por los funcionarios de la Dirección de Comercio, Jorge Núñez y Pablo Levín, encabezó un encuentro con miembros del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza , liderado por su secretario general, Raúl Camargo .

El objetivo de la reunión de trabajo fue presentar los alcances y beneficios de la Ordenanza Nº 4235/2026 (que modifica la histórica normativa Nº 2855/87), orientada a actualizar las reglas de juego del sector, ampliar las oportunidades de ingresos de los canillitas y adaptar los tradicionales escaparates a las demandas actuales de la comunidad.

“Llegó el día de compartir esta nueva ordenanza que amplía las actividades que ustedes pueden realizar en sus puestos de trabajo. Este logro es gestión 100% del sindicato “, destacó Ulpiano Suarez . “Tenemos una regulación clara que lo que busca es potenciar una labor que desarrollan hace décadas en la capital. El avance de la tecnología y los nuevos hábitos de consumo exigen adaptarnos y para eso hay que prepararse. Este es el punto de partida de una agenda común”, afirmó el jefe comunal.

Por su parte, Raúl Camargo recordó con emoción los lazos históricos del sindicato con la gestión municipal y valoró el respaldo recibido: “ Buscamos salvar la actividad, que está pasando por momentos muy serios debido a la crisis. Los trabajadores no nos queremos resignar a perder nuestra identidad. Agradecemos a Ulpiano Suarez por habernos escuchado y brindado las herramientas necesarias para salir adelante”. Actualmente, el gremio nuclea de forma directa a unos 240 trabajadores e indirectamente contiene a más de 400 familias mendocinas.

Dinamismo, modernización y nuevos servicios

La reforma del régimen de escaparates apunta directamente a dinamizar una actividad deprimida por la caída de la venta de material gráfico impreso frente a la inmediatez digital. Asimismo, se busca consolidar una Ciudad con mayor movimiento y puestos de venta abiertos, seguros y estéticamente integrados al paisaje urbano.

De acuerdo a lo explicado por el equipo técnico del municipio, la normativa ratifica que el permiso de uso del espacio público mantiene su carácter de intransferible, personal y único (una parada por persona física), articulado en conjunto con el registro del sindicato. En contrapartida, se implementarán de forma paulatina y acompañada las pautas de cumplimiento referidas a la seguridad antisiniestros, la correcta delimitación del perímetro y la regularidad en la apertura de los puestos.

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Las nuevas actividades que podrán incorporar los escaparates

A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, los canillitas mantendrán como obligatoria su actividad principal (venta de diarios y revistas), pero podrán anexar progresivamente los siguientes rubros y servicios:

Lectura y librería: libros, material didáctico, artículos de librería escolar, coleccionables, álbumes de figuritas, postales y souvenirs turísticos.

libros, material didáctico, artículos de librería escolar, coleccionables, álbumes de figuritas, postales y souvenirs turísticos. Tecnología y conectividad: accesorios para celulares, tarjetas de memoria, carga electrónica de dispositivos y la posibilidad de instalar redes de internet inalámbricas de libre acceso o pantallas digitales.

accesorios para celulares, tarjetas de memoria, carga electrónica de dispositivos y la posibilidad de instalar redes de internet inalámbricas de libre acceso o pantallas digitales. Servicios al ciudadano: carga de saldo de Estacionamiento Medido Digital, venta de pasajes terrestres de mediana y larga distancia, impresiones en el acto, cobro y recarga de tarjetas de transporte público (SUBE).

carga de saldo de Estacionamiento Medido Digital, venta de pasajes terrestres de mediana y larga distancia, impresiones en el acto, cobro y recarga de tarjetas de transporte público (SUBE). Logística y comercio electrónico: recepción y entrega de correspondencia general, papelería y servicio de guarda/depósito de productos adquiridos a través de plataformas de e-commerce.

recepción y entrega de correspondencia general, papelería y servicio de guarda/depósito de productos adquiridos a través de plataformas de e-commerce. Gastronomía al paso y salud: venta de café al paso (bajo zonificación y requisitos especiales). También se habilitará la instalación de botones antipánico, equipamiento para RCP y contenedores para la recolección de pilas y baterías.

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Capacitación y agenda social

Para acompañar esta reconversión de manera profesional, la Municipalidad coordinará junto al sindicato el dictado de capacitaciones gratuitas en herramientas clave como Atención al Cliente, Manejo de Stock y un Curso Rápido de Información Turística de Destino. De esa manera, se buscará potenciar el rol del canillita como el primer orientador de quienes visitan la Ciudad.

Durante el encuentro, el intendente también aprovechó la oportunidad para agradecer el fuerte compromiso del sindicato y de la CGT local en las acciones que el municipio emprenderá de cara al invierno para asistir a personas en situación de calle, mediante una red de refugios y asistencia alimentaria en articulación con el sector privado y organizaciones sociales.

“Ante las dificultades complejas, nos vamos a remangar y vamos a estar a la par de ustedes. Queremos humanizar la gestión y cuidar el trabajo de cada familia mendocina“, concluyó el mandatario capitalino.