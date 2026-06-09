Personas en situación de calle: Ciudad abre dos refugios con foco en reinserción social.

Con el invierno cerca, la Ciudad de Mendoza habilitará el Hotel Huentala y el Club Independiente Rivadavia como refugios para personas en situación de calle . Este año, el dispositivo introduce un profundo giro institucional: el objetivo central ya no será únicamente mitigar el frío, sino activar un abordaje integral de contención y desarrollo humano .

Aunque los detalles formales y el lanzamiento oficial del programa se anunciarán este viernes, trascendió que el operativo contará con un cupo inicial de 80 plazas disponibles . La logística diaria estipula que ambos albergues abrirán sus puertas todos los días a partir de las 20 .

Allí, quienes ingresen de manera voluntaria recibirán una cena caliente, acceso a infraestructura sanitaria adecuada y un espacio acondicionado para pernoctar de manera segura. A la mañana siguiente, antes de retirarse, se les proveerá el desayuno.

Personas en situación de calle recibirán herramientas para la inclusión social

Desde el municipio conducido por Ulpiano Suarez indicaron que la propuesta de este año no estará limitada a la atención de emergencias climáticas. El objetivo es que los espacios dejen de funcionar como meros paradores nocturnos y se transformen en plataformas de oportunidad.

Por este motivo, los albergues contarán de forma permanente con equipos profesionales interdisciplinarios y una agenda de actividades planificada para fortalecer los procesos de inclusión social.

Entre las acciones previstas se destacan el dictado de talleres específicos, capacitaciones técnicas y espacios de acompañamiento personalizado a cargo de psicólogos. Estas herramientas están diseñadas para promover capacidades que faciliten la autonomía económica, potencien la reinserción laboral y abran el acceso a nuevas oportunidades para las personas que atraviesan contextos de alta vulnerabilidad.

personas en situación de calle operativo 4 Las personas en situación de calle recibirán un abordaje integral.

El mapa del Gran Mendoza: la respuesta del resto de las comunas

Conscientes de que la infraestructura de la Ciudad suele absorber la demanda de toda la provincia, el Gobierno provincial solicitó formalmente a los departamentos del Gran Mendoza el despliegue de dispositivos propios.

La meta es clara: evitar que toda la demanda de alojamiento se concentre exclusivamente en la Ciudad. No obstante, un relevamiento de la capacidad operativa y logística de las comunas expone realidades marcadamente dispares ante el requerimiento oficial:

Guaymallén (gestiones con el sector privado): desde el municipio más poblado de la provincia informaron que la solicitud oficial de Contingencia estipula un cupo de 20 plazas extra. Los equipos de la Secretaría Social cerraron convenio con una pensión privada local para concretar el traslado de los asistidos.

Luján de Cuyo (Defensa Civil y abordaje territorial): la comuna mantiene activo un protocolo comandado por las áreas de Desarrollo Humano y Defensa Civil, realizando patrullajes preventivos y atendiendo alertas de vecinos.

Las Heras (un esquema anualizado): las autoridades de la cartera social señalaron que sostienen un esquema continuo. "Somos el único municipio del Gran Mendoza que financia y paga 15 camas durante todo el año en las instalaciones de REMAR. Para nuestra realidad local detectada en situación de calle, con esa cifra nos alcanza para dar una respuesta efectiva", indicó Aldo Sanz, director de Desarrollo Social del departamento.

image.png Personas en situación de calle en Luján de Cuyo.