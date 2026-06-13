Godoy Cruz apuesta al fortalecimiento de las pymes con un encuentro empresarial

El Municipio de Godoy Cruz continúa fortaleciendo su estrategia de articulación con el sector privado y anunció la realización del Encuentro de Jóvenes Líderes Empresarios de Godoy Cruz , una propuesta destinada a potenciar el desarrollo de pequeños y medianos empresarios del departamento .

La iniciativa busca generar espacios de intercambio, capacitación y vinculación estratégica que contribuyan al crecimiento de los negocios y al fortalecimiento de la economía regional.

La actividad se desarrollará el próximo 25 de junio a las 9.30 en las instalaciones de Renault Mediterráneo , ubicadas en Palmares Open Mall .

El principal objetivo será promover la generación de alianzas estratégicas , fomentar el liderazgo empresarial y fortalecer los vínculos entre el sector privado, el ámbito académico y el Estado.

Los temas que se abordarán durante la jornada en Godoy Cruz

Durante el encuentro, destacados referentes del mundo empresarial, público y académico de Mendoza compartirán experiencias y conocimientos sobre tres ejes fundamentales.

Reorganización empresarial

En este bloque se trabajará sobre el posicionamiento estratégico, la regeneración de las empresas, el análisis de competitividad, la planificación estratégica y los desafíos de los nuevos modelos de negocios.

Articulación público-privada

Se realizará un análisis del contexto económico actual a nivel nacional, provincial y municipal, poniendo el foco en las oportunidades que surgen de la cooperación entre el Estado y el sector privado.

Comunidad en red

Este eje estará orientado a la generación de vínculos, contactos y oportunidades de negocios. Además, se abordarán herramientas para la gestión empresarial, asesoramiento permanente y planificación estratégica, incluyendo metodologías como el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral.

Taller para líderes y cómo participar

Como cierre de la jornada, los asistentes podrán participar de un taller de herramientas para líderes, pensado para fortalecer competencias vinculadas a la conducción de equipos y la toma de decisiones.

Quienes deseen participar deberán completar previamente el formulario de inscripción dispuesto por la organización. La actividad busca consolidarse como un espacio de encuentro para empresarios, emprendedores y profesionales interesados en impulsar proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.