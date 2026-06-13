13 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz apuesta al fortalecimiento de las pymes con un encuentro empresarial

El evento en Godoy Cruz está orientado a pequeños y medianos empresarios que buscan potenciar sus proyectos y ampliar su red de contactos.

Fortalecimiento de las pymes en Godoy Cruz.

Fortalecimiento de las pymes en Godoy Cruz.

El Municipio de Godoy Cruz continúa fortaleciendo su estrategia de articulación con el sector privado y anunció la realización del Encuentro de Jóvenes Líderes Empresarios de Godoy Cruz, una propuesta destinada a potenciar el desarrollo de pequeños y medianos empresarios del departamento.

La iniciativa busca generar espacios de intercambio, capacitación y vinculación estratégica que contribuyan al crecimiento de los negocios y al fortalecimiento de la economía regional.

Cuándo y dónde será el encuentro en Godoy Cruz

La actividad se desarrollará el próximo 25 de junio a las 9.30 en las instalaciones de Renault Mediterráneo, ubicadas en Palmares Open Mall.

El principal objetivo será promover la generación de alianzas estratégicas, fomentar el liderazgo empresarial y fortalecer los vínculos entre el sector privado, el ámbito académico y el Estado.

Los temas que se abordarán durante la jornada en Godoy Cruz

Durante el encuentro, destacados referentes del mundo empresarial, público y académico de Mendoza compartirán experiencias y conocimientos sobre tres ejes fundamentales.

  • Reorganización empresarial

En este bloque se trabajará sobre el posicionamiento estratégico, la regeneración de las empresas, el análisis de competitividad, la planificación estratégica y los desafíos de los nuevos modelos de negocios.

  • Articulación público-privada

Se realizará un análisis del contexto económico actual a nivel nacional, provincial y municipal, poniendo el foco en las oportunidades que surgen de la cooperación entre el Estado y el sector privado.

  • Comunidad en red

Este eje estará orientado a la generación de vínculos, contactos y oportunidades de negocios. Además, se abordarán herramientas para la gestión empresarial, asesoramiento permanente y planificación estratégica, incluyendo metodologías como el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral.

Taller para líderes y cómo participar

Como cierre de la jornada, los asistentes podrán participar de un taller de herramientas para líderes, pensado para fortalecer competencias vinculadas a la conducción de equipos y la toma de decisiones.

Quienes deseen participar deberán completar previamente el formulario de inscripción dispuesto por la organización. La actividad busca consolidarse como un espacio de encuentro para empresarios, emprendedores y profesionales interesados en impulsar proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Temas
Seguí leyendo

Cinco días de libros, poesía y arte: vuelve el Festival Leer a Mendoza

El puente sobre el Acceso Sur que promete terminar con una vieja división en Godoy Cruz: cómo cambiará la vida de los vecinos

Si tenés entre 30 y 65 años, este estudio gratuito puede ser clave para tu salud

Un refugio que cuida decenas de perros recibió una ayuda clave para seguir funcionando

Ver los partidos y comer por $10.000: la propuesta que llega a Godoy Cruz

El departamento que se adelantó al resto de Mendoza en gestión de residuos

Lo que comenzó con disparos en Godoy Cruz terminó con detenidos y armas secuestradas

Godoy Cruz apuesta a la educación ambiental con una expo abierta a toda la comunidad

Lee además
Mendoza recibe a Patricia Palmer y Mario Pasik con la obra de teatro Adán y Eva

La comedia romántica que emociona al público llega a Mendoza con dos grandes figuras del teatro
Newcomb Ball se presentará en Godoy Cruz.

Newcom y vóley sentado: dos deportes que derriban barreras y generan integración
LO QUE SE LEE AHORA
sucesiones, estafas y derechos: el programa gratuito que llega a los centros de jubilados

Sucesiones, estafas y derechos: el programa gratuito que llega a los centros de jubilados

Las Más Leídas

El partido más atractivo de la fecha 1 del Mundial se juega este sábado. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Brasil - Marruecos, el partido destacado de la agenda del sábado

Ulpiano Suarez apuntó contra Manuel Adorni y criticó a Javier Milei por no echarlo.

Ulpiano Suarez apuntó contra Manuel Adorni y dijo que su historia está "plagada de inconsistencias"

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras

Parte del decomiso que realizó la Policía de Mendoza. 

Importante golpe al abigeato: decomisaron 850 kilos de carne

Los beneficios del chocolate negro para la salud: qué tipo elegir y cuál es la dosis diaria recomendada

El alimento que cuida el corazón, mejora el ánimo y es considerado un "combustible de cohetes" para el intestino