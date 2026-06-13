Godoy Cruz apuesta al fortalecimiento de las pymes con un encuentro empresarial
El evento en Godoy Cruz está orientado a pequeños y medianos empresarios que buscan potenciar sus proyectos y ampliar su red de contactos.
Fortalecimiento de las pymes en Godoy Cruz.
El Municipio deGodoy Cruz continúa fortaleciendo su estrategia de articulación con el sector privado y anunció la realización del Encuentro de Jóvenes Líderes Empresarios de Godoy Cruz, una propuesta destinada a potenciar el desarrollo de pequeños y medianos empresarios del departamento.
La iniciativa busca generar espacios de intercambio, capacitación y vinculación estratégica que contribuyan al crecimiento de los negocios y al fortalecimiento de la economía regional.
Cuándo y dónde será el encuentro en Godoy Cruz
La actividad se desarrollará el próximo 25 de junio a las 9.30 en las instalaciones de Renault Mediterráneo, ubicadas en Palmares Open Mall.
El principal objetivo será promover la generación de alianzas estratégicas, fomentar el liderazgo empresarial y fortalecer los vínculos entre el sector privado, el ámbito académico y el Estado.
Los temas que se abordarán durante la jornada en Godoy Cruz
Durante el encuentro, destacados referentes del mundo empresarial, público y académico de Mendoza compartirán experiencias y conocimientos sobre tres ejes fundamentales.
Reorganización empresarial
En este bloque se trabajará sobre el posicionamiento estratégico, la regeneración de las empresas, el análisis de competitividad, la planificación estratégica y los desafíos de los nuevos modelos de negocios.
Articulación público-privada
Se realizará un análisis del contexto económico actual a nivel nacional, provincial y municipal, poniendo el foco en las oportunidades que surgen de la cooperación entre el Estado y el sector privado.
Comunidad en red
Este eje estará orientado a la generación de vínculos, contactos y oportunidades de negocios. Además, se abordarán herramientas para la gestión empresarial, asesoramiento permanente y planificación estratégica, incluyendo metodologías como el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral.
Taller para líderes y cómo participar
Como cierre de la jornada, los asistentes podrán participar de un taller de herramientas para líderes, pensado para fortalecer competencias vinculadas a la conducción de equipos y la toma de decisiones.
Quienes deseen participar deberán completar previamente el formulario de inscripción dispuesto por la organización. La actividad busca consolidarse como un espacio de encuentro para empresarios, emprendedores y profesionales interesados en impulsar proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.