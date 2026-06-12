Importante golpe al abigeato tras operativos en San Carlos y Las Heras

Un nuevo operativo de la Policía de Mendoza en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato permitió el decomiso de más de 850 kilos de productos alimenticios que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización y consumo.

Los procedimientos se llevaron adelante en los departamentos de San Carlos y Las Heras , donde se detectaron graves irregularidades vinculadas al almacenamiento y la trazabilidad de la mercadería.

Las inspecciones fueron realizadas por efectivos de la Policía Rural en conjunto con personal de Bromatología, como parte de los controles permanentes que se desarrollan en distintos puntos de Mendoza para combatir la comercialización ilegal de alimentos y prevenir delitos asociados al Abigeato .

Como resultado de los operativos, se secuestraron más de 850 kilos de productos alimenticios que presentaban diversas anomalías sanitarias, entre ellas deficiencias en la cadena de frío, falta de rotulación, ausencia de documentación respaldatoria y condiciones de almacenamiento incompatibles con las normas vigentes.

Nuevo golpe al abigeato en San Carlos y Las Heras

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la Policía de Mendoza para combatir el robo de ganado, la faena clandestina y la venta de productos sin controles sanitarios ni trazabilidad.

Los procedimientos desarrollados en San Carlos y Las Heras derivaron en el decomiso de toda la mercadería observada y en la intervención de las autoridades competentes para avanzar con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. Los alimentos secuestrados fueron retirados de circulación para impedir su consumo y preservar la salud pública.

El Plan Estratégico contra el Abigeato se viene ejecutando desde 2025 con resultados significativos en distintos departamentos de Mendoza. Según datos oficiales, los controles han permitido decomisar toneladas de productos en condiciones irregulares, clausurar comercios y avanzar en investigaciones vinculadas al comercio ilegal de carne y otros alimentos.