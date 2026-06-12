12 de junio de 2026
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Abigeato

Importante golpe al abigeato tras operativos en San Carlos y Las Heras

La Policía de Mendoza concretó un importante golpe al abigeato tras una serie de operativos en San Carlos y Las Heras.

Parte del decomiso que realizó la Policía de Mendoza.&nbsp;

Parte del decomiso que realizó la Policía de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

Un nuevo operativo de la Policía de Mendoza en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato permitió el decomiso de más de 850 kilos de productos alimenticios que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización y consumo.

Los procedimientos se llevaron adelante en los departamentos de San Carlos y Las Heras, donde se detectaron graves irregularidades vinculadas al almacenamiento y la trazabilidad de la mercadería.

allanamiento policia abigeato
Nuevos procedimientos policiales para combatir el abigeato en la Provincia de Mendoza.

Nuevos procedimientos policiales para combatir el abigeato en la Provincia de Mendoza.

Como resultado de los operativos, se secuestraron más de 850 kilos de productos alimenticios que presentaban diversas anomalías sanitarias, entre ellas deficiencias en la cadena de frío, falta de rotulación, ausencia de documentación respaldatoria y condiciones de almacenamiento incompatibles con las normas vigentes.

Nuevo golpe al abigeato en San Carlos y Las Heras

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la Policía de Mendoza para combatir el robo de ganado, la faena clandestina y la venta de productos sin controles sanitarios ni trazabilidad.

Los procedimientos desarrollados en San Carlos y Las Heras derivaron en el decomiso de toda la mercadería observada y en la intervención de las autoridades competentes para avanzar con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. Los alimentos secuestrados fueron retirados de circulación para impedir su consumo y preservar la salud pública.

El Plan Estratégico contra el Abigeato se viene ejecutando desde 2025 con resultados significativos en distintos departamentos de Mendoza. Según datos oficiales, los controles han permitido decomisar toneladas de productos en condiciones irregulares, clausurar comercios y avanzar en investigaciones vinculadas al comercio ilegal de carne y otros alimentos.

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