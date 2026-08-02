2 de agosto de 2026
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Incendio

Una fuerte explosión desató un incendio que arrasó con una vivienda en Ciudad

Un llamado al 911 alertó sobre un incendio con riesgo de propagación en Ciudad. La rápida intervención de Policía y Bomberos evitó la propagación del fuego.

Incendio en Ciudad: El fuego avanzó con rapidez y puso en riesgo a varias casas linderas.

Incendio en Ciudad: El fuego avanzó con rapidez y puso en riesgo a varias casas linderas.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Un importante incendio movilizó a la Policía de Mendoza y a Bomberos durante la noche en el Asentamiento Difunta Correa, en Ciudad, donde una vivienda fue consumida por las llamas tras una presunta explosión. El siniestro provocó pérdidas totales, aunque no dejó personas heridas.

Incendio en Ciudad: una explosión destruyó una vivienda en el Asentamiento Difunta Correa

El suceso tuvo lugar cerca de las 22:00, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar y comprobaron que las llamas afectaban una vivienda precaria. De inmediato, el personal policial trabajó en conjunto con los Bomberos, que lograron controlar el fuego y posteriormente realizaron las tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación del incendio.

Como consecuencia del siniestro, se registraron pérdidas totales en una vivienda de tres ambientes. De acuerdo con el relato del propietario, un hombre de 29 años, al regresar de realizar compras escuchó una explosión proveniente de un artefacto dentro del inmueble y, segundos después, comenzó el incendio que consumió por completo la estructura.

Pese a la magnitud del fuego y al riesgo de que las llamas alcanzaran las construcciones linderas, las tareas desplegadas por los equipos de emergencia permitieron contener la situación antes de que se extendiera a otras viviendas del asentamiento.

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