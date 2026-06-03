3 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Tupungato realizará una nueva capacitación en Manipulación Segura de Alimentos

La capacitación se realizará los días 23 y 30 de junio en el Hotel Turismo y está destinada a quienes necesiten obtener o renovar el carnet de manipulador de alimentos.

Capacitación de manipulación segura de alimentos en Tupungato.

Capacitación de manipulación segura de alimentos en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tupungato informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de los Alimentos, una capacitación fundamental para quienes trabajan o desean desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración, transporte o comercialización de productos alimenticios.

La propuesta es coordinada por el área de Bromatología y contempla tanto la obtención como la renovación del carnet correspondiente.

Cómo realizar la inscripción en Tupungato

Las personas interesadas deberán gestionar, en primer lugar, el boleto para el pago de la tasa correspondiente.

Para ello podrán acercarse a:

  • Oficina de Rentas (Av. Belgrano 348).

  • Tesorería Municipal, en el mismo edificio, con atención de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

  • Delegación Municipal de Cordón del Plata, ubicada en calle El Álamo y Salvador Vidal.

También se puede realizar el pago de manera virtual a través del enlace habilitado por el Municipio para el Pago de Tasa.

Una vez abonado el canon, los interesados deberán completar el Formulario de Inscripción Online, disponible en la página oficial del Municipio: www.tupungato.gov.ar, ingresando al banner específico del curso.

Material de estudio y evaluación

Tras finalizar la inscripción, desde el área de Bromatología se enviará un manual de estudio al correo electrónico declarado por cada participante.

Los asistentes deberán concurrir a la capacitación con el material previamente leído para evacuar dudas durante la jornada. Como instancia final, se realizará una evaluación escrita.

Aquellas personas que no cuenten con acceso a internet o tengan dificultades para realizar la inscripción digital podrán acercarse personalmente a la oficina de Bromatología, ubicada en el primer piso del edificio municipal.

Fechas del curso en Tupungato

Curso de Manipulación Segura de los Alimentos

  • Martes 23 y 30 de junio
  • De 8:30 a 12:30 horas
  • Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)

Renovación de carnet

  • Miércoles 24 de junio
  • 8:30 horas
  • Hotel Turismo Tupungato

Capacitación para las promociones estudiantiles 2026

Desde el Municipio también informaron que las escuelas que necesiten capacitar a integrantes de las Promociones Estudiantiles 2026 deberán presentar una nota formal ante la Dirección de Fiscalización y Control, ubicada en el primer piso del edificio municipal.

La solicitud deberá incluir un listado con los datos de los estudiantes, madres y padres que participarán de la formación, detallando nombre, apellido y DNI de cada persona.

La coordinadora de Bromatología, Carolina Manoni, explicó la importancia de organizar estas capacitaciones con anticipación.

"Es importante que se vayan organizando con tiempo porque somos pocos los bromatólogos y vamos coordinando para poder brindar la capacitación a cada una de las escuelas que lo requieran", señaló.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando acciones de formación orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y promover buenas prácticas en la manipulación de alimentos.

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