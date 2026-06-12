Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

Debido a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda , la Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde de este viernes 12 de junio en la localidad de Uspallata, Las Heras .

La medida rige para todos los niveles y modalidades de la zona afectada y se tomó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil ante el riesgo meteorológico.

Viernes 12 de junio - Turno Tarde Debido al viento zonda, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en Uspallata En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. https://t.co/VE50U1ZcyW pic.twitter.com/Hm10PzkEcb

Desde el organismo educativo aclararon que en el resto de la provincia de Mendoza el servicio educativo se brinda con total normalidad .

Clases virtuales para los alumnos afectados

Para garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes de Uspallata, la DGE dispuso que la actividad escolar durante el turno tarde se desarrolle de manera virtual. Alumnos y docentes deberán conectarse y trabajar a través de la plataforma educativa oficial Escuela Digital Mendoza.

Se recomienda a la comunidad seguir de cerca los canales oficiales para estar al tanto de las actualizaciones meteorológicas y las disposiciones del servicio educativo para los turnos vespertino y nocturno.

Recomendaciones frente al viento Zonda en Mendoza