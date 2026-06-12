12 de junio de 2026
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Zonda

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras

Por las intensas ráfagas de viento Zonda, la DGE determinó la suspensión de clases en escuelas de una locaidad de Las Heras. La medida rige para el turno tarde.

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

Por Sitio Andino Sociedad

Debido a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda, la Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde de este viernes 12 de junio en la localidad de Uspallata, Las Heras.

La medida rige para todos los niveles y modalidades de la zona afectada y se tomó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil ante el riesgo meteorológico.

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Desde el organismo educativo aclararon que en el resto de la provincia de Mendoza el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Clases virtuales para los alumnos afectados

Para garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes de Uspallata, la DGE dispuso que la actividad escolar durante el turno tarde se desarrolle de manera virtual. Alumnos y docentes deberán conectarse y trabajar a través de la plataforma educativa oficial Escuela Digital Mendoza.

Se recomienda a la comunidad seguir de cerca los canales oficiales para estar al tanto de las actualizaciones meteorológicas y las disposiciones del servicio educativo para los turnos vespertino y nocturno.

Recomendaciones frente al viento Zonda en Mendoza

  • Hidratarse permanentemente niños y ancianos.
  • Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial, pulmonar y cardiaca.
  • Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
  • En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso o paredes.
  • Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas de corriente estáticas
  • Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.
  • Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.
  • No estacionar el automóvil bajo árboles.
  • Al conducir, extremar la precaución.
  • No manejar materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego, ya que la sequedad del ambiente durante el Zonda eleva la posibilidad de incendios. Asegurarse de apagar completamente la colilla del cigarrillo antes de arrojarla.

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