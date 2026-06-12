Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

Debido a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda, la Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde de este viernes 12 de junio en la localidad de Uspallata, Las Heras.
Por las intensas ráfagas de viento Zonda, la DGE determinó la suspensión de clases en escuelas de una locaidad de Las Heras. La medida rige para el turno tarde.
Debido a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda, la Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde de este viernes 12 de junio en la localidad de Uspallata, Las Heras.
La medida rige para todos los niveles y modalidades de la zona afectada y se tomó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil ante el riesgo meteorológico.
Desde el organismo educativo aclararon que en el resto de la provincia de Mendoza el servicio educativo se brinda con total normalidad.
Para garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes de Uspallata, la DGE dispuso que la actividad escolar durante el turno tarde se desarrolle de manera virtual. Alumnos y docentes deberán conectarse y trabajar a través de la plataforma educativa oficial Escuela Digital Mendoza.
Se recomienda a la comunidad seguir de cerca los canales oficiales para estar al tanto de las actualizaciones meteorológicas y las disposiciones del servicio educativo para los turnos vespertino y nocturno.