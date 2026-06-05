Seguridad vial: capacitan a alumnos de San Rafael sobre prevención y tránsito

En el marco del Mes de la Seguridad Vial , el Municipio de San Rafael , a través de la oficina de Licencia de Conducir y el programa de Movilidad Ciudadana , lleva adelante una serie de capacitaciones destinadas a estudiantes de diferentes niveles educativos del departamento.

La iniciativa busca promover hábitos responsables en la vía pública y fortalecer la prevención de accidentes desde edades tempranas.

Una de las jornadas se desarrolló en la Escuela Mercedes Álvarez de Segura (ex EBYMA) , donde los alumnos participaron de actividades orientadas a conocer las normas de tránsito y reflexionar sobre la importancia de una convivencia segura en el espacio público.

Durante el encuentro, los estudiantes recibieron herramientas para desempeñarse de manera responsable como peatones, ciclistas y futuros conductores.

Trabajo conjunto para fortalecer la prevención

La propuesta surge a partir del trabajo articulado entre el Municipio de San Rafael y la Asociación Civil San Rafael a la Boca, con el objetivo de acercar contenidos vinculados a la educación vial a niños, adolescentes y jóvenes del departamento.

Desde la organización destacaron la importancia de generar conciencia desde las aulas para construir una cultura vial basada en el respeto, la prevención y la responsabilidad.

Actividades durante todo junio en San Rafael

Las capacitaciones continuarán desarrollándose a lo largo del mes en escuelas secundarias, primarias y jardines de infantes de distintos puntos de San Rafael.

Entre los principales temas que se abordarán se encuentran:

Uso correcto del cinturón de seguridad.

Utilización del casco protector.

Sistemas de seguridad preventiva.

Normas básicas de tránsito.

Convivencia responsable en la vía pública.

Prevención de accidentes.

Concientizar para salvar vidas

Desde el Municipio remarcaron que la educación vial constituye una herramienta fundamental para reducir los siniestros y fomentar conductas responsables en el tránsito.

Por eso, durante el Mes de la Seguridad Vial se continuará trabajando junto a las instituciones educativas para promover hábitos que contribuyan a una circulación más segura para todos los ciudadanos.