Guaymallén brindará herramientas de gestión para emprendedores y comerciantes.

El Municipio de Guaymallén abrió las inscripciones para el curso “Aprendé a gestionar tu emprendimiento comercial” , una propuesta gratuita destinada a comerciantes del departamento que ya cuentan con un negocio en funcionamiento y buscan incorporar herramientas para mejorar su administración.

La capacitación tiene como objetivo brindar conocimientos prácticos que permitan optimizar la gestión diaria de los emprendimientos y favorecer su crecimiento sostenible.

Durante la jornada se abordarán diferentes temáticas vinculadas a la gestión comercial, entre ellas:

La propuesta apunta a fortalecer las capacidades de quienes desarrollan actividades comerciales y necesitan herramientas concretas para mejorar la toma de decisiones y la organización de sus negocios.

Quiénes estarán a cargo de la capacitación en Guaymallén

El curso será dictado por Rosa María Ponce y Juan Andrés Rodríguez, facilitadores de la empresa Bigsys, especializada en el desarrollo de sistemas administrativos y soluciones para la gestión empresarial.

Los profesionales compartirán experiencias y herramientas aplicables a emprendimientos y comercios de distintos rubros.

Fecha, lugar e inscripciones en Guaymallén

La capacitación se realizará el próximo miércoles 10 de junio , de 14.00 a 17.00 horas , en el subsuelo del área de Desarrollo Económico , ubicada en Godoy Cruz 1245 , distrito San José.

, de , en el subsuelo del área de , ubicada en , distrito San José. La actividad será gratuita , aunque contará con cupos limitados .

, aunque contará con . Los interesados podrán inscribirse de manera online hasta el lunes 8 de junio .

. Para realizar consultas o solicitar más información, se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 261 555-9302.

Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas buscan acompañar el crecimiento del comercio local y brindar herramientas que permitan fortalecer la actividad económica del departamento.