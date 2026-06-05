5 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén brindará herramientas de gestión para emprendedores y comerciantes

La capacitación en Guaymallén forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer el desarrollo económico y comercial del departamento.

Guaymallén brindará herramientas de gestión para emprendedores y comerciantes.

Guaymallén brindará herramientas de gestión para emprendedores y comerciantes.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén abrió las inscripciones para el curso “Aprendé a gestionar tu emprendimiento comercial”, una propuesta gratuita destinada a comerciantes del departamento que ya cuentan con un negocio en funcionamiento y buscan incorporar herramientas para mejorar su administración.

La capacitación tiene como objetivo brindar conocimientos prácticos que permitan optimizar la gestión diaria de los emprendimientos y favorecer su crecimiento sostenible.

Herramientas para fortalecer los negocios en Guaymallén

Durante la jornada se abordarán diferentes temáticas vinculadas a la gestión comercial, entre ellas:

  • Planificación estratégica.

  • Control y análisis de costos.

  • Administración financiera.

  • Estrategias de crecimiento sostenible.

La propuesta apunta a fortalecer las capacidades de quienes desarrollan actividades comerciales y necesitan herramientas concretas para mejorar la toma de decisiones y la organización de sus negocios.

Quiénes estarán a cargo de la capacitación en Guaymallén

El curso será dictado por Rosa María Ponce y Juan Andrés Rodríguez, facilitadores de la empresa Bigsys, especializada en el desarrollo de sistemas administrativos y soluciones para la gestión empresarial.

Los profesionales compartirán experiencias y herramientas aplicables a emprendimientos y comercios de distintos rubros.

Fecha, lugar e inscripciones en Guaymallén

  • La capacitación se realizará el próximo miércoles 10 de junio, de 14.00 a 17.00 horas, en el subsuelo del área de Desarrollo Económico, ubicada en Godoy Cruz 1245, distrito San José.
  • La actividad será gratuita, aunque contará con cupos limitados.
  • Los interesados podrán inscribirse de manera online hasta el lunes 8 de junio.
  • Para realizar consultas o solicitar más información, se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 261 555-9302.

Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas buscan acompañar el crecimiento del comercio local y brindar herramientas que permitan fortalecer la actividad económica del departamento.

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