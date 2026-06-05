Guaymallén brindará herramientas de gestión para emprendedores y comerciantes.

El Municipio de Guaymallén abrió las inscripciones para el curso “Aprendé a gestionar tu emprendimiento comercial”, una propuesta gratuita destinada a comerciantes del departamento que ya cuentan con un negocio en funcionamiento y buscan incorporar herramientas para mejorar su administración.
La capacitación tiene como objetivo brindar conocimientos prácticos que permitan optimizar la gestión diaria de los emprendimientos y favorecer su crecimiento sostenible.
Herramientas para fortalecer los negocios en Guaymallén
Durante la jornada se abordarán diferentes temáticas vinculadas a la gestión comercial, entre ellas:
Planificación estratégica.
Control y análisis de costos.
Administración financiera.
Estrategias de crecimiento sostenible.
La propuesta apunta a fortalecer las capacidades de quienes desarrollan actividades comerciales y necesitan herramientas concretas para mejorar la toma de decisiones y la organización de sus negocios.
Quiénes estarán a cargo de la capacitación en Guaymallén
El curso será dictado por Rosa María Ponce y Juan Andrés Rodríguez, facilitadores de la empresa Bigsys, especializada en el desarrollo de sistemas administrativos y soluciones para la gestión empresarial.
Los profesionales compartirán experiencias y herramientas aplicables a emprendimientos y comercios de distintos rubros.
Fecha, lugar e inscripciones en Guaymallén
La capacitación se realizará el próximo miércoles 10 de junio, de 14.00 a 17.00 horas, en el subsuelo del área de Desarrollo Económico, ubicada en Godoy Cruz 1245, distrito San José.
La actividad será gratuita, aunque contará con cupos limitados.