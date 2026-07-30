30 de julio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén avanza con el Plan de Poda 2026: cómo consultar el cronograma

Los vecinos de Gyamallén que necesiten una intervención deberán solicitar una inspección telefónica. Solo el personal autorizado puede trabajar sobre el arbolado público.

Poda controlada en Guaymallén.

Poda controlada en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Los vecinos de Guaymallén podrán consultar en el sitio web oficial de la comuna las calles y los distritos en los que trabajará el personal de la Subdirección de Espacios Verdes.

El cronograma se actualizará semanalmente, con el objetivo de informar los sectores donde se realizarán las tareas de mantenimiento del arbolado público.

Por qué los árboles urbanos no se podan todos los años

Desde el municipio recordaron que el arbolado público, a diferencia de los árboles frutales, no necesita ser podado anualmente. En general, la intervención se realiza cada cuatro años y se busca que sea mínima, para favorecer el crecimiento y el desarrollo natural de la copa.

La comuna explicó que existe una idea equivocada sobre la necesidad de podar todos los años. Cada corte provoca una herida en el árbol y puede facilitar el ingreso de hongos, bacterias y distintas plagas.

Además, una poda excesiva reduce la cantidad de hojas y, en consecuencia, disminuye la capacidad del árbol para realizar fotosíntesis, producir oxígeno, capturar dióxido de carbono y generar sombra durante los meses de mayor temperatura.

La diferencia con los árboles frutales

En el caso de los frutales, la poda anual responde a otras necesidades. Este tipo de intervención permite controlar la altura del árbol para facilitar la cosecha y estimular la producción, ya que la eliminación de determinadas ramas favorece el ingreso de luz solar hacia los frutos ubicados en el interior de la copa.

Estas características no se aplican de la misma manera al arbolado urbano, cuya función principal está vinculada con la regulación de la temperatura y la mejora de las condiciones ambientales.

Los vecinos no pueden podar el arbolado público

La Municipalidad recordó que los municipios son las únicas entidades autorizadas para realizar tareas de poda, erradicación, desrame o desinfección del arbolado público.

El artículo 53 de la Ley Provincial de Arbolado Nº 7874 y su modificatoria Nº 9702 establece que estas intervenciones no pueden ser ejecutadas por particulares. Por este motivo, las podas realizadas por vecinos son consideradas clandestinas y pueden derivar en sanciones y multas, de acuerdo con las leyes y ordenanzas vigentes.

Cómo solicitar una inspección en Guaymallén

Los vecinos que necesiten solicitar la poda de un ejemplar ubicado en la vía pública deberán comunicarse al teléfono 4498181 para pedir una inspección.

Luego de evaluar las condiciones del árbol, el personal municipal determinará si corresponde realizar algún tipo de intervención.

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