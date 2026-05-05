Buscan mantener al Valle de Uco libre de una peligrosa plaga con controles casa por casa

Con el objetivo de que la región del Valle de Uco continúe siendo una zona libre de la plaga, se pondrá en marcha un nuevo operativo preventivo que incluirá recorridas domiciliarias y tareas de control sobre plantas de cítricos.
Personal técnico recorrerá viviendas del Valle de Uco que tengan plantas de cítricos para informar a los propietarios y coordinar la cosecha preventiva de los frutos.
Con el objetivo de que la región del Valle de Uco continúe siendo una zona libre de la plaga, se pondrá en marcha un nuevo operativo preventivo que incluirá recorridas domiciliarias y tareas de control sobre plantas de cítricos.
En una primera etapa, personal técnico del organismo recorrerá los domicilios que cuenten con plantas de cítricos para informar a los propietarios sobre la importancia de avanzar con la cosecha de los frutos.
La medida forma parte de una estrategia sanitaria orientada a prevenir la aparición o propagación de la plaga y sostener las condiciones fitosanitarias de la región.
Desde el organismo explicaron que, en aquellos casos en que los propietarios no puedan llevar adelante la recolección por sus propios medios, serán los propios trabajadores quienes realizarán la tarea de manera totalmente gratuita.
La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las medidas preventivas y fortalecer el cuidado sanitario de los ejemplares cítricos presentes en viviendas particulares.