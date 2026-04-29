29 de abril de 2026
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San Carlos

San Carlos advierte por el mal estado de las banquinas en la Ruta Nacional 40

Desde el Municipio de San Carlos explicaron cómo actúan ante una problemática que depende de Nación.

Ruta Nacional 40 en el Valle de Uco.

Ruta Nacional 40 en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

La preocupación por el estado de las banquinas de la Ruta Nacional 40 en el Valle de Uco sigue creciendo, especialmente en los tramos que atraviesan el departamento de San Carlos.

En este contexto, desde el Municipio brindaron detalles sobre las acciones que se están llevando adelante frente a una problemática que impacta directamente en la seguridad vial de vecinos y conductores.

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El secretario de Obras de la comuna Fernando Miranda explicó que, si bien se trata de una ruta bajo jurisdicción nacional, el Estado municipal viene realizando intervenciones para mejorar las condiciones en algunos sectores críticos.

Estas tareas buscan mitigar los riesgos que generan las banquinas en mal estado, especialmente en zonas de alto tránsito donde se incrementan las posibilidades de accidentes.

Reclamos y preocupación creciente

La situación viene siendo motivo de reclamos por parte de vecinos y usuarios frecuentes de la ruta, quienes advierten sobre el deterioro y la falta de mantenimiento en distintos puntos del corredor.

Desde el Municipio señalaron que continúan las gestiones y pedidos ante los organismos correspondientes para que se avance con soluciones de fondo.

Un problema que impacta en la seguridad vial

El mal estado de las banquinas no solo complica la circulación, sino que también representa un riesgo adicional ante maniobras de emergencia o detenciones sobre la calzada. Por ello, la problemática se instaló como uno de los temas prioritarios en materia de infraestructura vial en el Valle de Uco.

Embed - Banquinas de la Ruta 40 en San Carlos: "Venimos trabajando en partes donde podemos actuar"

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