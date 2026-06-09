9 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos suma nuevas opciones de formación gracias a un acuerdo con la Universidad Kennedy

La iniciativa convierte a San Carlos en el primer municipio mendocino en establecer un vínculo de estas características con la reconocida casa de estudios.

San Carlos y un acuerdo educativo relevante.

San Carlos y un acuerdo educativo relevante.

Por Sitio Andino Departamentales

San Carlos dio un nuevo paso en materia de eduación al avanzar en un acuerdo con la Universidad Kennedy, que permitirá acercar nuevas propuestas de formación universitaria a los vecinos del departamento mediante modalidades virtuales.

El intendente Alejandro Morillas y la directora de Educación, Jimena Asencio, recibieron a representantes de la institución con el objetivo de fortalecer las oportunidades de acceso a estudios superiores para la comunidad sancarlina.

Más opciones para estudiar sin salir del departamento de San Carlos

A través de este trabajo conjunto, los vecinos podrán acceder a una amplia oferta académica de carreras de pregrado y grado, incluyendo tecnicaturas y licenciaturas universitarias que se dictarán bajo modalidad virtual.

La propuesta busca facilitar el acceso a la educación superior, permitiendo que más personas puedan continuar sus estudios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

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Un acuerdo en educación pionero en Mendoza

Desde el Municipio destacaron que este convenio convierte a San Carlos en el primer municipio mendocino en establecer un vínculo de estas características con la Universidad Kennedy, una institución con sede central en Buenos Aires y presencia en la provincia.

La iniciativa forma parte de las políticas educativas impulsadas por la comuna para ampliar las alternativas de capacitación y fortalecer la formación profesional de los habitantes del departamento.

La educación como herramienta de crecimiento

Las autoridades remarcaron la importancia de continuar generando alianzas con instituciones de prestigio que permitan acercar nuevas oportunidades de desarrollo académico y laboral. En este sentido, señalaron que el acceso a la educación universitaria constituye una herramienta fundamental para potenciar el crecimiento personal, profesional y comunitario.

Con este nuevo acuerdo, San Carlos continúa consolidando una política educativa orientada a ampliar derechos, generar oportunidades y promover la formación como motor de desarrollo para toda la comunidad.

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