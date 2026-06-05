5 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Incendio

Video: un colectivo quedó destruido tras un feroz incendio en San Carlos

Las imágenes muestran cómo las llamas se extendieron por toda la unidad hasta consumirla por completo. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas.

Video: un colectivo quedó destruido tras un feroz incendio en San Carlos

Video: un colectivo quedó destruido tras un feroz incendio en San Carlos

Foto: Captura
Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas de este viernes, un colectivo de la empresa Cata se incendió por completo en San Carlos. Aunque el cuerpo de bomberos acudió al lugar para controlar el fuego, las llamas consumieron totalmente la unidad, una impactante escena que quedó registrada en video.

Impactante incendio en San Carlos: cómo se inició el fuego

El incidente ocurrió sobre calle San Martín, a unos 200 metros al norte del boulevard de Chilecito. Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado por una falla mecánica en el micro.

Hasta el momento, no se ha confirmado si había pasajeros a bordo ni si se registraron personas heridas. No obstante, el conductor logró detener el vehículo a un costado de la calle para evitar que el fuego provocara mayores daños en la zona.

En el lugar trabajan efectivos policiales y personal del cuerpo de bomberos.

Temas
Seguí leyendo

Terrible incendio destruyó una casa en Las Heras: mirá los videos

Video: la víctima de los tres incendios en General Alvear reveló un dato inesperado sobre el sospechoso

Una mujer de 82 años y en silla de ruedas salvó su vida de milagro en un incendio

Un incendio destruyó por completo una finca en Maipú

Imputaron a los tres hombres por el caso de abuso sexual que conmociona a San Martín

Espectacular vuelco al sur de Ruta Nacional 40 dejó tres lesionados

Lo acusaron de dañar y robar en siete autos pero quedó libre

Qué se sabe del caso de abuso sexual que conmueve a Palmira

Lee además
Preocupación por la salud de la mujer herida en un incendio. 

El estado de salud de la mujer herida tras un incendio en su casa de Guaymallén
Terrible incendio en Guaymallén. De milagro no terminó en tragedia. 

Dramático rescate de una mujer y su bebé tras un incendio en Guaymallén
LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el auto que manejaba la víctima en Rodeo del Medio, Maipú.

Grave accidente vial y rescate en Maipú

Las Más Leídas

El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos.

El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos

La fiscalía de San Martín investiga el caso que conmociona a la comunidad.

Conmoción en Palmira: detuvieron a un policía acusado de abusar de su hermana y ser el padre de su hijo

Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de junio

Así quedó el auto que manejaba la víctima en Rodeo del Medio, Maipú.

Grave accidente vial y rescate en Maipú