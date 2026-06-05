Video: un colectivo quedó destruido tras un feroz incendio en San Carlos Foto: Captura

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Por Sitio Andino Policiales







En las últimas horas de este viernes, un colectivo de la empresa Cata se incendió por completo en San Carlos. Aunque el cuerpo de bomberos acudió al lugar para controlar el fuego, las llamas consumieron totalmente la unidad, una impactante escena que quedó registrada en video.

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Impactante incendio en San Carlos: cómo se inició el fuego El incidente ocurrió sobre calle San Martín, a unos 200 metros al norte del boulevard de Chilecito. Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado por una falla mecánica en el micro.

Hasta el momento, no se ha confirmado si había pasajeros a bordo ni si se registraron personas heridas. No obstante, el conductor logró detener el vehículo a un costado de la calle para evitar que el fuego provocara mayores daños en la zona.

En el lugar trabajan efectivos policiales y personal del cuerpo de bomberos.